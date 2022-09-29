У Зеленского озвучили неожиданный прогноз по будущему Крымского моста

ВСУ пока не будут предпринимать попыток уничтожить Крымский мост, потому как на сегодняшний день для этого нет необходимого вооружения. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, что украинским военным сегодня нечем бить по Крымскому мосту. Даже учитывая то оружие, которое Украина может получить от Запада, все равно его недостаточно для того, чтобы уничтожить незаконное сооружение. Поэтому на сегодняшний день Крымскому мосту ничего не угрожает. Его можно уничтожить двумя способами. Первый – тактическим ядерным оружием. Второй – если по Крымскому мосту 300 "Томагавков" прилетит одновременно.

Алексей Арестович считает, что даже, если теоретически предположить, что Киев ударит по мосту из ATACMS, то с очень большой вероятностью эти ракеты будут сбиты еще до того, как они поразят цель. Их могут уничтожить на подлете.

При этом советник главы Офиса президента уточнил, что это не значит, что украинская армия откажется от цели – деоккупации Крыма и других территорий. ВСУ и дальше будут продвигать на пути к освобождению все украинских территорий.

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