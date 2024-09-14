У Зеленского ответили на новые угрозы Путина

Пафосные угрозы российского диктатора Владимира Путина свидетельствуют о его страхе. Украина должна заставить Россию прекратить террор. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента

Глава ОП отметил, что "нужны сильные решения".

Андрей Ермак подчеркнул, что террор можно прекратить, уничтожив военные объекты, с которых он берет начало.

"Российский террор начинается на складах оружия, аэродромах и военных базах на территории РФ. Если Россия не готова прекратить террор добровольно, нужно заставить их это сделать силой. Любые угрозы они делают от страха упустить возможности убивать людей", — отметил Андрей Ермак.

На Банковой добавили, что "зеленый свет" на удары Украины вглубь России ускорит решение проблемы российского террора и не позволит ему распространиться на другие страны мира. Именно к этому стремится российский диктатор Владимир Путин.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе значительно участились дискуссии относительно снятия запрета для ВСУ использовать дальнобойные ракеты, которые были предоставлены союзниками, для ударов по РФ. Если же партнеры Украины все же пойдут на этот шаг, российский диктатор Владимир Путин может усилить свои угрозы, в частности, провести первые за десятилетия ядерные испытания. Таким образом Москва может вновь показать, что готова повышать ставки в войне. Об этом пишет "Reuters".

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