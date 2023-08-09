У Зеленского ответили на критику о контрнаступлении ВСУ

ВСУ во время войны разрушили миф о "второй армии в мире" РФ. Так что в будущем Россия перестанет существовать как военная угроза. Такое заявление сделал Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте .

"Когда кто-то размышляет об украинском контрнаступлении, его скорости, направлениях и эффективности, дает советы или уверенно заявляет, что что-то "точно идет не по плану", главное — не забывать, что еще вчера (до полномасштабного вторжения в Украину) российскую армию вполне серьезно называли "второй армией в мире", истерически ее боялись и даже не представляли, что против нее можно эффективно воевать, — написал Подоляк.

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Для того чтобы разрушить еще один миф, нужно набраться терпения и внимательно следить за работой ВСУ, которую украинские военные точно доделают до справедливого финала.

"РФ после войны в Украине перестанет существовать как военная угроза. По крайней мере, для Украины и Европы. Между тем… наступательные операции продолжаются", — написал Подоляк.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что россияне стянули к границе с Украиной чрезвычайно опасную технику. Спутниковые снимки зафиксировали, что Россия использует самолет раннего радиолокационного обнаружения А-50 вблизи украинской границы. Это редкое и одно из самых ценных военных вооружений в российской армии, позволяющее следить за передвижением украинских военных и предоставлять ценные разведданные.

Российский самолет А-50 был замечен на спутниковых снимках в аэропорту "Таганрог-Южный", на базе вблизи Азовского моря. Эту военную базу российские воздушные силы используют для запуска самолетов, наносящих удары по Украине.

Эксперт по мониторингу воздушного движения Брейди Африк отмечает, что этот российский самолет находится в аэропорту Таганрога с прошлой недели.

