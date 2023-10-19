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У Зеленского отреагировали на заявления Путина о мирных переговорах

Советник Зеленского ответил, что скрывают заявления Путина о мирных переговорах о завершении войны.

сегодня, 14:50
Автор:
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Slava Kot
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Советник Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявления президента России Владимира Путина по поводу мирных переговоров о завершении войны в Украине. Подоляк считает такие слова российского президента манипулятивными.

У Зеленского отреагировали на заявления Путина о мирных переговорах

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

В эфире телеканала Freedom Михаил Подоляк рассказал, что заявления Путина о мирных переговорах на самом деле таковыми не являются и указал на вариант завершения войны.


"Это никогда не было переговорами, и никогда он не будет предлагать Украине переговоры. Он проигрывает войну – это наиболее оптимальный вариант выхода из этой ситуации для мира, а не только для Украины", — сказал Подоляк.

По мнению Подоляка, президент России с заявлениями о переговорах имеет цель не вести настоящий диалог, а заставить Украину капитулировать. Подоляк утверждает, что Путин хочет приостановить активные боевые действия, чтобы возобновить свою армию и снова напасть на Украину.

Напомним, что Украина в возможном переговорном процессе возлагается на "формулу мира", согласно которой Россия должна оставить украинские территории в границах 1991 года и выполнить еще ряд важных пунктов, связанных с вопросами безопасности для Украины. В то время как Кремль неоднократно отмечал позицию, что Украина должна признать потерю территорий, которые оккупировала Россия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент России похвалил Украину за попытки мирных переговоров. По словам Путина, Украина делает недостаточно шагов, чтобы состоялся переговорный процесс о завершении войны.

Также "Комментарии" писали о главе ГУР Кирилле Буданове, который сообщил условия, когда Украина будет готова к мирным переговорам с Россией.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OHQto6HrLiI&ab_channel=FREE%D0%94OM
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