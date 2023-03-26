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У Зеленского отреагировали на заявление Путина о ядерном оружии в Беларуси

Путин признается, что ему страшно, заявили в ОП

сегодня, 16:59
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Автор:

Лиля Воробьева

Путин своим заявлением о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси доказывает свое участие в совершении преступления. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

У Зеленского отреагировали на заявление Путина о ядерном оружии в Беларуси

Михаил Подоляк (фото из открытых источников)

По его мнению, Путин очень предсказуем.


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"Делая заявление о тактическом ядерном оружии в Беларуси, он признается, что ему страшно, он проиграет и ему осталось только пугать тактикой", — заявил Михаил Подоляк.

Кроме того, российский президент снова фиксирует свое участие в преступлении, нарушая договор о нераспространении ядерного оружия.

Напомним, что "Комментарии" информировали о ядерном оружии в Беларуси . Российский диктатор Владимир Путин напугал Украину и западных союзников танковой мощью РФ. Кроме того, заявил, что в Республике Беларусь к 1 июля будет готово хранилище для тактического ядерного оружия РФ. По его словам, в РБ разместят российские тактические ядерные боеприпасы, а также приступят к подготовке белорусских экипажей самолетов, способных использовать ядерное оружие. Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что после этих путинских заявлений можно сделать ряд выводов. Первый – россияне с китайцами не договорились. Никакой военной помощи Пекин не пообещал. Соответственно, Кремль перешел к старому доброму шантажу. При этом, мягко говоря, плюя в сторону Китая. Ведь по итогам визита Си было четко отмечено, что КНР не создает военный блок из РФ. И нераспространение ядерного оружия остается важнейшим элементом глобальной безопасности.

По мнению Тараса Загороднего, мы видим просто попытку запугать ту же Европу, как-то отыграть назад ордер на арест Путина, изданный на прошлой неделе Международным уголовным судом (МКС).

 



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1639901357120290822
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