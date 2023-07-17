У Зеленского отреагировали на взрывы на Крымском мосту

Спикер Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на ночные взрывы на Крымском мосту. По его словам, такие конструкции, как Крымский мост недолговечны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Подоляка.

Михаил Подоляк. Фото с открытых источников

Михаил Подоляк указывает, что Крымский мост является незаконным сооружением, которое было построено оккупационными властями РФ и теперь используется как логистический путь для российского оружия. По словам спикера ОП такие конструкции недолговечны.

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"Любые незаконные конструкции, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны. Независимо от причин разрушения", — заявил Подоляк.

Напомним, что около четырех часов ночи произошла серия взрывов на Крымском мосту, соединяющая незаконно аннексированный полуостров Крым с российской материковой частью. В результате взрывов было повреждено дорожное полотно моста, а движение автомобильных транспортных средств остановлено.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об истерической реакции россиян в социальных сетях после подрыва Крымского моста. Россияне считают, что Кремль снова будет "терпеть" и не сможет ответить на взрывы. Остальные же заявляют о переходе "красных линий" и призывают руководство РФ атаковать Украину.

Также "Комментарии" писали, что Служба безопасности Украины официально прокомментировала взрывы на Крымском мосту, отметив, что с интересом наблюдает за падением путинского режима. В свою очередь руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк считает, что взрывы на Крымском мосту могут быть провокацией россиян.