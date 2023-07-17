logo

BTC/USD

30090.44

ETH/USD

1902.71

LTC/USD

90.75

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Зеленского отреагировали на взрывы на Крымском мосту
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского отреагировали на взрывы на Крымском мосту

Представитель президента Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию с инцидентом на Крымском мосту и заявил, что такие конструкции недолговечны.

сегодня, 11:38
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Спикер Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на ночные взрывы на Крымском мосту. По его словам, такие конструкции, как Крымский мост недолговечны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Подоляка. 

У Зеленского отреагировали на взрывы на Крымском мосту

Михаил Подоляк. Фото с открытых источников

Михаил Подоляк указывает, что Крымский мост является незаконным сооружением, которое было построено оккупационными властями РФ и теперь используется как логистический путь для российского оружия. По словам спикера ОП такие конструкции недолговечны.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Любые незаконные конструкции, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны. Независимо от причин разрушения", — заявил Подоляк.

Напомним, что около четырех часов ночи произошла серия взрывов на Крымском мосту, соединяющая незаконно аннексированный полуостров Крым с российской материковой частью. В результате взрывов было повреждено дорожное полотно моста, а движение автомобильных транспортных средств остановлено.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об истерической реакции россиян в социальных сетях после подрыва Крымского моста. Россияне считают, что Кремль снова будет "терпеть" и не сможет ответить на взрывы. Остальные же заявляют о переходе "красных линий" и призывают руководство РФ атаковать Украину.

Также "Комментарии" писали, что Служба безопасности Украины официально прокомментировала взрывы на Крымском мосту, отметив, что с интересом наблюдает за падением путинского режима. В свою очередь руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк считает, что взрывы на Крымском мосту могут быть провокацией россиян.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1680838320530550784
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!