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У Зеленского отреагировали на визит Путина в Мариуполь

Путин снова продемонстрировал свой цинизм и отсутствие раскаяния, заявили в ОП

сегодня, 18:48
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Автор:

Лиля Воробьева

Российский президент Владимир Путин, посетивший з возможным визитом  оккупированный и уничтоженный Россией Мариуполь, вновь продемонстрировал свой цинизм и отсутствие раскаяния. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

У Зеленского отреагировали на визит Путина в Мариуполь

Михаил Подоляк (фото из открытых источников)

"Преступника всегда тянет на место преступления. Пока страны цивилизованного мира заявляют об аресте "режиссера войны" (Путина В. В.) в случае пересечения границы, организатор убийств тысяч мариупольских семей приехал любоваться развалинами города и братскими могилами", — написал Подоляк.


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Кроме того, он назвал действия российского президента демонстрацией цинизма и отсутствия раскаяния.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что СМИ выяснили имена людей, встречавших Путина в Мариуполе. Во время предполагаемого визита Путина в Мариуполь стало известно, что его встречали местные жители. СМИ уже выяснили их имена и некоторые подробности о них. Стало известно, что пожилого мужчину, который рассказал Путину, что потерял все, но россияне дали ему квартиру, зовут Николай Лотков. Рядом с ним его сын Дмитрий, невестка Екатерина и друг семьи Алексей Бондаренко. В сообщении говорится, что Дмитрий и Екатерина во время бомбежек занимались мародерством.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин цинично ответил, почему не развязал полномасштабную войну раньше . Российский президент сделал новое заявление, где пытался объяснить местным пропагандистам, почему Россия не начала свое полномасштабное вторжение в Украину в 2014 году. По его словам, страна просто не была готова. Кроме этого, он начал снова угрожать "современным русским оружием".



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