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У Зеленского отреагировали на "усталость" от войны в западных СМИ

Михаил Подоляк раскритиковал "усталость" от войны в западных СМИ

сегодня, 12:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Мировые СМИ избегают достойных заголовков на фоне достижений украинских защитников и продолжают запускать в программу сюжеты о якобы "усталости" Запада от Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter (Х) сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского отреагировали на "усталость" от войны в западных СМИ

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы ОП отметил, вместо того, чтобы избегать общего редакционного нарратива и рассказывать об "усталости" Запада от Украины, мировые СМИ могли бы обратить внимание на более достойные заголовки.


Далее Подоляк привел примеры некоторых из заголовков: "Украина разблокировала небо над Крымом"; "Российскому доминированию в Черном море, похоже, приходит конец с демилитаризацией Черноморского флота"; "ПТРК с кассетными боеголовками будут представлять значительную угрозу для российских войск на юге Украины"; "Уничтожение самолета на правительственном аэродроме под Москвой демонстрирует абсолютную беззащитность #России перед лицом боевиков".

Советник главы Офиса президента считает, что западным журналистам не мешало бы реально смотреть на те вещи, которые происходят в мире и не забывать, что украинская армия отстаивает в том числе их демократическое ценности, свободу и безопасность.

Читайте также на портале "Комментарии" — тема необходимости переговоров с Россией в случае затягивания войны становится в последнее время всё более актуальной. Об этом периодически пишут западные СМИ, на эту тему чаще высказываются политики и чиновники разных стран. При этом ни украинские власти, ни украинское общество к переговорам (которые фактически означали бы "заморозку" войны, но не ее окончание на приемлемых для нас условиях) на данный момент явно не готовы. Да и сама РФ не особо демонстрирует желание конструктивного диалога. Хоть Путин периодически делает псевдомиротворческие заявления, цену его словам мы знаем. Какова вероятность переговоров? Что (кто) может изменить позицию Киева или Москвы в обозримой перспективе? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1706948579678392670?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet%7Ctwtr%5Etrue
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