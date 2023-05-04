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У Зеленского отреагировали на угрозы Кремля бить по Банковой

С первых дней войны враг наносил удары по "центрам принятия решений", заметил член Комитета ВР по нацбезопасности Вениславский

сегодня, 14:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Власти Украины вполне готовы к новым попыткам страны-агрессора бить по правительственному кварталу. Ведь угрозы со стороны Кремля в подобном тогне звучат не первый раз, да и сами попытки наносить удары по центру столицы Украины уже предпринимались не единожды. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Свобода" заявил член Комитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский.

У Зеленского отреагировали на угрозы Кремля бить по Банковой

Офис президента. Фото: Украинская правда

Парламентарий отметил, что российские войска пытались атаковать так называемые "центры принятия решений" еще с первых дней полномасштабного вторжения, поэтому эти угрозы Кремля не имеют никакой новизны.


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"Достаточно вспомнить Харьковскую, Николаевскую ОВА, которые были объектом именно террористических бомбовых ударов РФ. И правительственный квартал был под прицелом. Благодаря умелым усилиям наших войск ПВО правительственные здания не пострадали. То, что они были объектами атак, в этом сомнений нет ни у кого", — высказался Вениславский.

Нардеп предупредил, что усилия по прикрытию неба над Киевом будут только наращиваться. Киев – как столица Украины – имеет важное символическое значение для граждан Украины, и имеет важное психологическое значение для россиян. Они определенно будут продолжать наносить такие удары, но быть уверенными, что они не принесут результатов, мы не можем, но то, что мы к этому готовы – так это точно.

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