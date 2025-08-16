logo

У Зеленского отреагировали на слухи о "воздушном перемирии"
НОВОСТИ

У Зеленского отреагировали на слухи о "воздушном перемирии"

Украине ничего неизвестно о договоренностях прекратить огонь в небе

16 августа 2025, 12:57
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина пока не получила никакой информации о вероятной договоренности по "воздушному перемирию". Такое заявление сделал советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, реагируя на пост журналиста The Economist о том, что Дональд Трамп и Владимир Путин якобы достигли предварительного соглашения о "воздушном перемирии".

У Зеленского отреагировали на слухи о "воздушном перемирии"

Офис президента. Фото: из открытых источников

"Мы еще ничего об этом не слышали", — заявил Дмитрий Литвин.

Вместе с тем глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что в медиа началась "битва источников". 

По словам руководителя ЦПД, некоторые из этих источников особенно смешно читать", — отметил он.

Отметим, ранее корреспондент The Economist Оливер Кэррол со ссылкой на собственные источники, информированные о содержании переговоров, заявил, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во время саммита на Аляске достигли предварительной договоренности о "воздушном перемирии" до трехсторонней встречи лидеров.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский провел длительный и содержательный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Сначала разговор состоялся один на один, а затем с участием европейских партнеров Киева. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил украинский президент.

Также издание "Комментарии" сообщало – трехсторонняя встреча президентов США, Украины и России может завершить войну до Рождества. Без переговоров США могут усилить давление на РФ и ряд стран. Такое мнение в эфире Fox News высказал сенатор США Линдси Грэм.




