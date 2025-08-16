У Зеленского отреагировали на слухи о "воздушном перемирии"

Украина пока не получила никакой информации о вероятной договоренности по "воздушному перемирию". Такое заявление сделал советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, реагируя на пост журналиста The Economist о том, что Дональд Трамп и Владимир Путин якобы достигли предварительного соглашения о "воздушном перемирии".

Офис президента. Фото: из открытых источников

"Мы еще ничего об этом не слышали", — заявил Дмитрий Литвин.

Вместе с тем глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что в медиа началась "битва источников".

По словам руководителя ЦПД, некоторые из этих источников особенно смешно читать", — отметил он.

Отметим, ранее корреспондент The Economist Оливер Кэррол со ссылкой на собственные источники, информированные о содержании переговоров, заявил, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во время саммита на Аляске достигли предварительной договоренности о "воздушном перемирии" до трехсторонней встречи лидеров.

