Главная Новости Общество Война с Россией В США назвали новую дату, когда может закончиться война в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В США назвали новую дату, когда может закончиться война в Украине

Сенатор Грэм допустил, что война в Украине может закончиться до Рождества, если состоится трехсторонняя встреча

16 августа 2025, 10:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Трехсторонняя встреча президентов США, Украины и России может завершить войну до Рождества. Без переговоров США могут усилить давление на РФ и ряд стран. Такое мнение в эфире Fox News высказал сенатор США Линдси Грэм.

В США назвали новую дату, когда может закончиться война в Украине

Линдси Грэм. Фото: из открытых источников

Американский политик выразил осторожный оптимизм относительно возможного завершения войны в Украине, если состоится трехсторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором России Владимиром Путиным.

По словам Линдси Грэма, в случае такой встречи конфликт может закончиться задолго до Рождества.

В то же время сенатор подчеркнул, что, если переговоров не будет, Дональд Трамп может применить серьезные последствия против Владимира Путина и стран, которые продолжают покупать российскую нефть и газ, тем самым помогая Москве продолжать войну.

Источник: https://x.com/LindseyGrahamSC/status/1956541969657668005
