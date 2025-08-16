Даже американцы не ожидали такого провала: что произошло на встрече Трампа с Путиным

Исходя из заявлений президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина по итогам встречи на Аляске создается впечатление, что стороны только "договорились договариваться". Иными словами, переговоры ни к чему не привели. Что это значит? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Переговоры низшего уровня еще продолжатся, но у них есть немного шансов на логическое завершение.

Политолог Вадим Денисенко говорит, что всегда следует обращать внимание не только на заявления, но и на детали. Так вот такая деталь, как отказ от общего обеда – лучше всего характеризует то, что было на Аляске.

"Шанс, который мы имели в завершение войны, разбился о рюриков, половцев и австрийские штабы. Итак, что дальше? Страхи многих украинцев о том, что Трамп нас сдаст, оказались, мягко говоря, преувеличенными. Стоит сразу отметить, разгонявшие эту истерию эксперты сегодня придумают массу новых страшилок, но факт остается фактом: нас никто не сдал", – отметил политолог.

Он продолжает, российская идея бизнес-соглашения в обмен на территории, похоже, не сработала. Стороны договорились продолжить диалог, но его потенциальная результативность резко уменьшается. Путин, похоже, выторговал немного времени, но он проиграл самое главное: мобильность. Он резко сузил себе поле для маневров и, де-факто стремительно падает в объятия Китая. Из технологического вассалитета он ускоряет движение в сторону политического вассалитета.

"Судя по всему, переговоры низшего уровня еще продолжатся, но они, похоже, имеют немного шансов на логическое завершение. Если в течение двух месяцев не будут достигнуты какие-либо результаты, мы перейдем в следующую стадию: вопрос войны будет решаться в ходе переговоров Китай-США. Другими словами, новое переговорное окно возможностей откроется не раньше конца года, а реально весной 2026 года", – отметил Вадим Денисенко.

Более, чем показательно то, что Трамп прямо заявил "соглашения нет"

Нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий отметил, что результат встречи – отсутствие результатов. Трамп прямо заявил "соглашения нет".

"Честно говоря, был уверен, что нам предъявят хотя бы какую-то видимость результатов. Например, объявить об очередном перемирии на несколько часов, об отказе от ударов по гражданской инфраструктуре до конца августа, или хотя бы что-то абстрактное типа "мы только договорились не начинать ядерную войну". Но ничего не было. На финальной пресс-конференции Путин читал по бумажке, что означает, что он сказал ровно то же, что планировал сказать к переговорам. То есть, ничего в его позиции не поменялось: "мы за мир, но надо устранить первопричины конфликта". Трамп выглядел растерянно, и даже не стал выступать первым. Хотя, поскольку встреча проходит в США, первое слово принадлежит именно ему как хозяину мероприятия", – отметил нардеп.

Николай Княжицкий говорит, что можно было бы предположить, что были какие-то тайные договоренности, но отмена обеда явно демонстрирует, что ничего подобного тоже не произошло. Обед – это, по сути, продолжение переговоров, но в расширенном составе, после того как президенты договорились об определенных принципиальных вещах. То есть если бы были какие-то тайные договоренности, о которых нам не хотят говорить, то обед бы не отменяли. Например, в прошлый раз запланированный обед отменяли 28 февраля после встречи с Зеленским.

"Хотя перед встречей американцы в своих выступлениях пытались занижать ожидания, все похоже, что они и сами не ожидали такого провала. Иначе обед бы все-таки провели. Очевидно, что США готовили дополнительные предложения, от которых, с точки зрения Трампа, никто бы не отказался, в том числе сам Трамп. Но Путин показал, что он настолько зациклен Украиной, что никакие другие предложения его не интересуют. Для американцев это удивительно, ведь они не понимают как в таких условиях, когда у тебя рушится экономика, а зоны влияния уничтожаются, все, что интересует лидера страны, это сколько километров осталось до Покровска и Часового Яра", – отметил политик.

Подытоживая Николай Княжицкий отметил, что лишний раз подтвердился тезис, что с кем американский президент последним общается, за тем он и повторяет. Перед пресс-конференции последним, с кем он общался, был Путин. Позже он поговорит с лидерами других стран, и выступления будут другими. В Украине к такому привыкли.

