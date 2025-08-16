Воздушное перемирие все-таки будет: The Economist раскрыл детали договоренностей Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во время саммита на Аляске достигли предварительной договоренности о "воздушном перемирии" до трехсторонней встречи лидеров. Такую информацию озвучил корреспондент The Economist Оливер Кэррол со ссылкой на собственные источники, информированные о содержании переговоров.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Мы считаем, что небо даст сигналы о предварительных результатах этих переговоров. Следующая неделя будет интересной", — говорит источник.

