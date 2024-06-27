У Зеленского отреагировали на "паковку людей в бусы" со стороны ТЦК

Советник Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал инциденты с участием военнообязанных, которых "пакуют в бусы" работники ТЦК проводя мобилизацию в Украине. По словам Подоляка, это "человеческий фактор", а идеальный мир с соблюдением прав человека не существует.



Один из случаев задержания мужчины работниками ТЦК. Фото из открытых источников

Михаил Подоляк во время интервью Новости.LIVE прокомментировал мобилизацию в Украине, в частности, отреагировал на ситуацию с работой ТЦК на улицах украинских городов, где сотрудники военкоматов проводят оповещения и доставляют людей в ТЦК.

"Вы не можете все запретить или позволить. Это человеческий фактор. Человек, занимающийся той или иной работой, он может использовать инструменты, которые ему кажутся абсолютно нормальными", — реагирует Подоляк на "паковку в бусы".

Советник Офиса президента отметил, что работники ТЦК не всегда могут получить доступ к военнообязанным, в том числе и тем, кто должен обновить свои данные в военкоматах, однако избегают этого. Таким образом, ТЦК, по словам Подоляка, должны "выполнять свою работу" и обеспечивать процессы мобилизации в Украине.

Представитель Зеленского добавил, что нарушения прав человека существуют не только в Украине, но и в других демократических странах.

"Я хотел бы, чтобы были государства, я не только об Украине, например, государства демократические европейские или североамериканские, которые вообще никогда не нарушают прав людей, или не создают такие ситуации. Но, я еще раз подчеркиваю, мир не идеален", — подытожил Подоляк деятельность ТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об опросе, показавшем количество украинцев, которое считает, что ТЦК нарушает права гражданских.

Также "Комментарии" писали о телефонных номерах, по которым можно обратиться и сообщить о нарушении деятельности со стороны представителей ТЦК.