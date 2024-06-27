У Зеленского отреагировали на "паковку людей в бусы" со стороны ТЦК

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Slava Kot
Советник Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал инциденты с участием военнообязанных, которых "пакуют в бусы" работники ТЦК проводя мобилизацию в Украине. По словам Подоляка, это "человеческий фактор", а идеальный мир с соблюдением прав человека не существует.
Один из случаев задержания мужчины работниками ТЦК. Фото из открытых источников
Михаил Подоляк во время интервью Новости.LIVE прокомментировал мобилизацию в Украине, в частности, отреагировал на ситуацию с работой ТЦК на улицах украинских городов, где сотрудники военкоматов проводят оповещения и доставляют людей в ТЦК.
Советник Офиса президента отметил, что работники ТЦК не всегда могут получить доступ к военнообязанным, в том числе и тем, кто должен обновить свои данные в военкоматах, однако избегают этого. Таким образом, ТЦК, по словам Подоляка, должны "выполнять свою работу" и обеспечивать процессы мобилизации в Украине.
Представитель Зеленского добавил, что нарушения прав человека существуют не только в Украине, но и в других демократических странах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об опросе, показавшем количество украинцев, которое считает, что ТЦК нарушает права гражданских.
Также "Комментарии" писали о телефонных номерах, по которым можно обратиться и сообщить о нарушении деятельности со стороны представителей ТЦК.
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хер з бугра
27 июня 2024, 20:55
система у небезпеці і це добре вже видно скоро це накриється мідним тазом хлопці ті що на фронті кажуть що прийдуть на банкову і перестріляють все зелене і те що подзеленіло... тільки так має наша країна очиститись тільки так!
Злий шахтар
27 июня 2024, 18:35
Партія регіонів 95 квартала - якщо IQ у вас 35 - тоді вам до нас. П.дор янукович дивиться на зекоманду та офуєває - а, що? так можно було? Хлібопекарня платить 40 000 за економичне бронювання? Ця потвора знає що хліб зараз 1 долар/килограм? Судячи зі всього зеп.дори зараз реєструють хлібопекарні де будуть роздавати місця для економічно бронювання.
ВасяПупкин
27 июня 2024, 13:45
Выбрали. теперь жрите не обляпайтесь. Сука, просил же не голосуйте вообще низа кого, нет твари бежали аж спотыкались за зе швоблу голосовать
мойГосподин
27 июня 2024, 12:08
а военный ТЦК есть полноваження? посвычення? если нету то иди н@}{уй
DiS
27 июня 2024, 11:47
Таким чином можна мотивуватись стетtю 35 п.5 Кримiнального Кодексу. Якщо напали - вбивай щоб врятувати себе
Rada
27 июня 2024, 11:29
Дивлячись на те як вони чхають на КУ та інші норми права, можна вважати, що ЗЕКОМАНДА, найманці без честі! Треба давати відсіч за таке ставлення, бо мобілізація йде а війни по закону немає, що за влада кучерява. Історично є факти, що клоунів до влади не допускали...а тут партнери їх й привели. ПОЗОР!!!
Коля Тищенко
27 июня 2024, 10:34
Подоляка Скотиняка!!!
коля
27 июня 2024, 10:23
подоляк это чмошник из зёлиной банды
коля
27 июня 2024, 10:22
подоляк чмошник как зёля и его вся банда
Игорь
27 июня 2024, 10:04
"людський фактор", а ідеальний світ з дотриманням прав людей не існує - с таким правительством как примером.