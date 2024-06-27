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У Зеленского отреагировали на "паковку людей в бусы" со стороны ТЦК

Подоляк рассказал, что работникам ТЦК может показаться нормальным инструмент мобилизации в Украине, который они используют при проверке документов военнообязанных.

27 июня 2024, 09:52 comments7103
Автор:
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Slava Kot
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Советник Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал инциденты с участием военнообязанных, которых "пакуют в бусы" работники ТЦК проводя мобилизацию в Украине. По словам Подоляка, это "человеческий фактор", а идеальный мир с соблюдением прав человека не существует.

У Зеленского отреагировали на "паковку людей в бусы" со стороны ТЦК

Один из случаев задержания мужчины работниками ТЦК. Фото из открытых источников

Михаил Подоляк во время интервью Новости.LIVE прокомментировал мобилизацию в Украине, в частности, отреагировал на ситуацию с работой ТЦК на улицах украинских городов, где сотрудники военкоматов проводят оповещения и доставляют людей в ТЦК.

"Вы не можете все запретить или позволить. Это человеческий фактор. Человек, занимающийся той или иной работой, он может использовать инструменты, которые ему кажутся абсолютно нормальными", — реагирует Подоляк на "паковку в бусы".

Советник Офиса президента отметил, что работники ТЦК не всегда могут получить доступ к военнообязанным, в том числе и тем, кто должен обновить свои данные в военкоматах, однако избегают этого. Таким образом, ТЦК, по словам Подоляка, должны "выполнять свою работу" и обеспечивать процессы мобилизации в Украине.

Представитель Зеленского добавил, что нарушения прав человека существуют не только в Украине, но и в других демократических странах.

"Я хотел бы, чтобы были государства, я не только об Украине, например, государства демократические европейские или североамериканские, которые вообще никогда не нарушают прав людей, или не создают такие ситуации. Но, я еще раз подчеркиваю, мир не идеален", — подытожил Подоляк деятельность ТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об опросе, показавшем количество украинцев, которое считает, что ТЦК нарушает права гражданских.

Также "Комментарии" писали о телефонных номерах, по которым можно обратиться и сообщить о нарушении деятельности со стороны представителей ТЦК.



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Обсуждения

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хер з бугра

27 июня 2024, 20:55

система у небезпеці і це добре вже видно скоро це накриється мідним тазом хлопці ті що на фронті кажуть що прийдуть на банкову і перестріляють все зелене і те що подзеленіло... тільки так має наша країна очиститись тільки так!

Злий шахтар

27 июня 2024, 18:35

Партія регіонів 95 квартала - якщо IQ у вас 35 - тоді вам до нас. П.дор янукович дивиться на зекоманду та офуєває - а, що? так можно було? Хлібопекарня платить 40 000 за економичне бронювання? Ця потвора знає що хліб зараз 1 долар/килограм? Судячи зі всього зеп.дори зараз реєструють хлібопекарні де будуть роздавати місця для економічно бронювання.

ВасяПупкин

27 июня 2024, 13:45

Выбрали. теперь жрите не обляпайтесь. Сука, просил же не голосуйте вообще низа кого, нет твари бежали аж спотыкались за зе швоблу голосовать

мойГосподин

27 июня 2024, 12:08

а военный ТЦК есть полноваження? посвычення? если нету то иди н@}{уй

DiS

27 июня 2024, 11:47

Таким чином можна мотивуватись стетtю 35 п.5 Кримiнального Кодексу. Якщо напали - вбивай щоб врятувати себе

Rada

27 июня 2024, 11:29

Дивлячись на те як вони чхають на КУ та інші норми права, можна вважати, що ЗЕКОМАНДА, найманці без честі! Треба давати відсіч за таке ставлення, бо мобілізація йде а війни по закону немає, що за влада кучерява. Історично є факти, що клоунів до влади не допускали...а тут партнери їх й привели. ПОЗОР!!!

Коля Тищенко

27 июня 2024, 10:34

Подоляка Скотиняка!!!

коля

27 июня 2024, 10:23

подоляк это чмошник из зёлиной банды

коля

27 июня 2024, 10:22

подоляк чмошник как зёля и его вся банда

Игорь

27 июня 2024, 10:04

"людський фактор", а ідеальний світ з дотриманням прав людей не існує - с таким правительством как примером.


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