У Зеленского отреагировали на казни украинских военных

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал сообщение о военных преступлениях России, в частности казни украинских военных солдатами армии РФ. По его словам, Россия должна быть привлечена к ответственности и возместить нанесенный ущерб.



Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Андрей Ермак принял участие в конференции, посвященной реализации седьмого пункта Формулы мира "Восстановление справедливости". В ходе мероприятия с участием около представителей 60 стран и международных организаций руководитель Офиса президента прокомментировал казни украинских военных и заявил, что это системная ситуация, которую осуществляют российские солдаты.

"Варварские казни – это не единичные случаи. Это система, которую следует остановить. Военные преступления и преступления против человечности, совершаемые РФ, являются следствием преступления агрессии. Поэтому без восстановления справедливости невозможно достичь продолжительного мира", — сказал Ермак.

Андрей Ермак отметил необходимость привлечения России к ответственности за преступления против Украины.

"Россия должна быть привлечена к ответственности и возместить все причиненные убытки. Работаем вместе с международным сообществом, чтобы это стало реальностью", — сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца по поводу очередной казни украинского военного российскими солдатами на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия использует фейки, чтобы обвинить Украину в преступлениях режима Путина, совершаемых российской армией на украинских территориях.

