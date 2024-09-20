У Зеленского отреагировали на казни украинских военных

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал сообщение о военных преступлениях России, в частности казни украинских военных солдатами армии РФ. По его словам, Россия должна быть привлечена к ответственности и возместить нанесенный ущерб.
Андрей Ермак. Фото из открытых источников
Андрей Ермак принял участие в конференции, посвященной реализации седьмого пункта Формулы мира "Восстановление справедливости". В ходе мероприятия с участием около представителей 60 стран и международных организаций руководитель Офиса президента прокомментировал казни украинских военных и заявил, что это системная ситуация, которую осуществляют российские солдаты.
Андрей Ермак отметил необходимость привлечения России к ответственности за преступления против Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца по поводу очередной казни украинского военного российскими солдатами на войне в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, что Россия использует фейки, чтобы обвинить Украину в преступлениях режима Путина, совершаемых российской армией на украинских территориях.
Новости