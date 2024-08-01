У Зеленского отреагировали на использование Россией новых дронов

Россия зависима от своих партнеров, которые помогают ей обходить санкции и получать компоненты для производства вооружения. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Telegram-канале отметил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава ОП отметил, использование врагом во время налетов на Украину новых дронов, говорит о нескольких вещах. Во-первых, кустарная сборка БпЛА свидетельствует об удешевлении технологий производства в войне и сложности для вражеского военно-промышленного комплекса (ВПК) выходить на массовость сборки других образцов из-за санкций и ограничений. Враг зависим от своих партнеров, в связи с чем, если больше "прикрутить", режим не будет способен продолжать интенсивный террор. Во-вторых, технологии войны не стоят на месте.

"Это гонка и мы не стоим на месте. Также это приводит к устареванию отдельных образцов вооружений, которые становятся менее эффективными против новых типов оружия и принципов ведения войны. Соответственно, демократический мир не имеет права проиграть технологическую гонку автократиям", — добавил глава ОП.

Андрей Ермак отметил, что демократическим странам важно не только работать в направлении ограничений, но и развивать собственное вооружение и наращивать темпы производства.

"Речь не только об Украине, но и действия автократических сил на Ближнем Востоке с использованием прокси. Украина же заинтересована в производстве оружия для того, чтобы защищать себя и принципы демократии", — отметил Андрей Ермак.

Как сообщило агентство Reuters, за последние несколько недель противник совершил пять атак на Украину, используя два новых вида беспилотных летательных аппаратов. Эти дроны изготовлены из пенопласта и фанеры. Один из них оснащен камерой и SIM-картой украинского мобильного оператора для передачи изображений российским военным.

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