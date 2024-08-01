У Зеленского отреагировали на использование Россией новых дронов

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Кравцев Сергей
Россия зависима от своих партнеров, которые помогают ей обходить санкции и получать компоненты для производства вооружения. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Telegram-канале отметил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава ОП отметил, использование врагом во время налетов на Украину новых дронов, говорит о нескольких вещах. Во-первых, кустарная сборка БпЛА свидетельствует об удешевлении технологий производства в войне и сложности для вражеского военно-промышленного комплекса (ВПК) выходить на массовость сборки других образцов из-за санкций и ограничений. Враг зависим от своих партнеров, в связи с чем, если больше "прикрутить", режим не будет способен продолжать интенсивный террор. Во-вторых, технологии войны не стоят на месте.
Андрей Ермак отметил, что демократическим странам важно не только работать в направлении ограничений, но и развивать собственное вооружение и наращивать темпы производства.
Как сообщило агентство Reuters, за последние несколько недель противник совершил пять атак на Украину, используя два новых вида беспилотных летательных аппаратов. Эти дроны изготовлены из пенопласта и фанеры. Один из них оснащен камерой и SIM-картой украинского мобильного оператора для передачи изображений российским военным.
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