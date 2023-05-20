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У Зеленского объяснили, почему у России все еще не заканчиваются ракеты

Михаил Подоляк заявил, что есть страны, которые периодически говорят о "мире" и параллельно ищут возможность обеспечить Россию необходимым для строительства ракет

сегодня, 11:54
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Автор:

Кравцев Сергей

Сегодня есть немало стран, которые публично заявляют о поддержке мира и готовности способствовать установлению мира в Украине, а на самом деле всеми возможными способами поддерживают страну-агрессора. Такие страны поставляют в Россию технологии, необходимые для строительства новых ракет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в разговоре с журналистами "24 канала" сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. 

У Зеленского объяснили, почему у России все еще не заканчиваются ракеты

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП высказал надежду, что после введения 11-го пакета санкций против России, у Москвы существенно сократятся пути, как завозить необходимые технологии в РФ.


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При этом Михаил Подоляк отметил, что Киеву хорошо известно, какие страны сегодня помогают России с приобретением запрещенных технологий. Эти технологии нужны Кремлю для создания новых ракет.

Подоляк не стал публично называть эти страны, но отметил, что они время от времени цинично говорят о желании помочь с установлением мира в Украине. Пока эти страны говорят о "мире", они ищут возможности, как еще больше технологий поставить в РФ, помочь агрессору. 

"У нас есть рабочая группа при Офисе президента Макфола-Ермака, которая занимается анализом санкций, которые уже введены и анализом возможности их обходить. Эти аналитические продукты передают нашим партнерам европейских комиссий, которые изучают дополнительную возможность России обходить санкции", — заявил Подоляк.

По его словам, Кремль действительно не прекратил производство ракет, но, если говорить об объёмах, то они существенно сократились. Сегодня у Москвы не так много средств, как было раньше. РФ не имеет необходимо ресурса для затяжной войны высокой интенсивности.

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Источник: https://24tv.ua/boyi-za-bahmut-bilorus-gotuyetsya-do-nastupu-intervyu-podolyakom_n2317335#%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%89%D0%BE%20%D0%A8%D0%BE%D0%B9%D0%B3%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D1%97%D1%85%D0%B0%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0
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