У Зеленского объяснили, почему панические настроения в Крыму будут лишь нарастать

Панические настроения во временно оккупированном россиянами Крыму будут лишь усиливаться, потому что Украина все ближе к своей цели, чтобы установить полный огневой контроль над полуостровом. Следовательно, с каждым днем находиться россиянам в Крыму все более небезопасно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, что РФ "пожизненно находится в панических настроениях", поэтому они угрожают всему миру.

"Чтобы компенсировать свои панические настроения, они всегда говорят о том, что мы сейчас куда-то зайдем, что-то будем делать и так далее. И эти панические настроения в Крыму будут постепенно развиваться", — заявил Подоляк.

По его словам, Украине нужно и дальше усиливать огневое давление, усиливая прицельные обстрелы по агрессору. Таким образом Крым постепенно оказывается под полным огневым контролем Украины. такая ситуация должна подтолкнуть россиян к мысли, что находиться в Крыму небезопасно, ведь в любой момент может произойти атака. Агрессор больше не контролирует воздушное пространство над полуостровом.

Михаил Подоляк подчеркнул, что перерезание ключевого направления обеспечения российской оккупационной группировки является одной из приоритетных задач для Украины.

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