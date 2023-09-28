logo

BTC/USD

26438.94

ETH/USD

1617.51

LTC/USD

63.84

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Зеленского объяснили, почему панические настроения в Крыму будут лишь нарастать
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского объяснили, почему панические настроения в Крыму будут лишь нарастать

Украина берет Крым под ключевой огневой контроль

сегодня, 07:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Панические настроения во временно оккупированном россиянами Крыму будут лишь усиливаться, потому что Украина все ближе к своей цели, чтобы установить полный огневой контроль над полуостровом. Следовательно, с каждым днем находиться россиянам в Крыму все более небезопасно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского объяснили, почему панические настроения в Крыму будут лишь нарастать

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, что РФ "пожизненно находится в панических настроениях", поэтому они угрожают всему миру.


"Чтобы компенсировать свои панические настроения, они всегда говорят о том, что мы сейчас куда-то зайдем, что-то будем делать и так далее. И эти панические настроения в Крыму будут постепенно развиваться", — заявил Подоляк.

По его словам, Украине нужно и дальше усиливать огневое давление, усиливая прицельные обстрелы по агрессору. Таким образом Крым постепенно оказывается под полным огневым контролем Украины. такая ситуация должна подтолкнуть россиян к мысли, что находиться в Крыму небезопасно, ведь в любой момент может произойти атака. Агрессор больше не контролирует воздушное пространство над полуостровом.

Михаил Подоляк подчеркнул, что перерезание ключевого направления обеспечения российской оккупационной группировки является одной из приоритетных задач для Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — появляются подробности удара украинских воздушных сил по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября. Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов уверяет, что погибли минимум 9 человек, еще 16 получили ранении. Под раздачу попали и российские генералы. А представители Сил специальных операций ВСУ уточнили, что в момент "прилета" в штабе проходило совещание руководящего состава Черноморского флота РФ. Тем временем по Севастополю продолжают лететь ракеты, там воют сирены воздушной тревоги. О чём говорит происходящее? Могут ли такие удары вынудить Кремль идти на конструктивные переговоры – или же вынудить какую-то из башен пойти против тех, кто хочет продолжать войну? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!