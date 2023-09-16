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У Зеленского объяснили нытье России из-за отсутствия переговоров

Михаил Подоляк назвал три сценария, которые так добивается РФ

сегодня, 13:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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Международному сообществу нужно перестать жить иллюзиями и отвечать на нытье террористической России об отсутствии переговоров с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского объяснили нытье России из-за отсутствия переговоров

Михаил Подоляк. Фото: Офис президента

Советник главы ОП высказал мнение, что сегодняшняя Россия не способна вести диалог и о чем-то договариваться. 


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Михаил Подоляк отметил, что российскому диктатору Путину нужны не переговоры, а реализация одного из трех сценариев, которые уже прописали в Кремле.

По словам Подоляка, первый сценарий – это надавить на Украину, заставить украинцев капитулировать. Поставить войну на паузу, подготовившись к следующему этапу эскалации. Второй сценарий заключается в том, чтобы у России появилась возможность за счет оперативной паузе в войне еще больше вооружиться. Получить все технологии и новейшее вооружение, после чего вновь атаковать. Третий сценарий – уйти от проигрыша России и трансформационной революции, чтобы "не потерять лицо".

Михаил Подоляк считает, что западным партнерам Украины нужно прекратить слушать заявления Кремля о готовности примириться, начать диалог, потому что за такими разговорами скрывается желание принести еще больше беды, смертей и разрушений.

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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1702696115777200526?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet%7Ctwtr%5Etrue
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