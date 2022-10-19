У Зеленского объяснили, как в течение двух недель решат проблему с иранскими дронами

Проблема с массированными атаками иранских дронов-"мопедов" будет решена в течение двух недель. В этом не сомневается советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Как передает издание "Комментарии", такое мнение он высказал в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

Иранские беспилотники. Фото: из открытых источников

"Украина скоро получит несколько сотен противодронных станций, а до этого мы будем просто сбивать их привычными средствами", — отметил Алексей Арестович.

Стоит отметить, что Иран стал первой страной в мире, которая фактически открыто начала помогать оружием России в войне против Украины. Хоть официальный Тегеран и не признает таких обвинений, заявляя, что страна, как и придерживается нейтрального статуса в российско-украинской войне.

Впервые о покупке Россией большой партии дронов-камикадзе "Шахед-136" из Ирана стало известно еще в середине августа. Первые доказательства применения этих беспилотников в Украине появились 13 сентября. Однако официальный Тегеран продолжает отрицать сделку.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ в целом приобрела 2400 дронов-камикадзе у Ирана. Эти данные получила украинская разведка.

На прошлой неделе появилась информация, то Россия могла купить у Ирана дроны-камикадзе "Араш-2". В сравнении с "Шахед-136" они обладают более мощной боеголовкой и способны пролететь до 1700 километров.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Институт изучения войны сигнализирует, что иранские военные в большом количестве прибыли в Крым, где они либо обучают россиян пользоваться дронами, либо сами направляют их на украинские города.





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