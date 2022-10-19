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Иранские военные прибыли в Крым: в США рассказали, какая у них задача

Иранские военные прибыли в Крым и учат россиян пользоваться дронами-камикадзе

сегодня, 07:27 comments1405
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Автор:

Кравцев Сергей

Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана расположились в аннексированном Крыму. Там им высшим руководством Ирана поставлена задача – натренировать российских военных пользоваться дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Иранские военные прибыли в Крым: в США рассказали, какая у них задача

Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что такими действиями Иран открыто способствует тому, чтобы война в Украине затягивалась как можно дольше и все заявления властей Ирана о том, что страна выбрала нейтральную сторону и призывает все стороны конфликта к миру, не соответствуют действительности.

"Любой иранский персонал в Украине, вероятно, был инструктором беспилотников КСИР. Остается непонятным, управляют ли дронами иранские инструкторы сами, или просто учат российских войск, как это делать", — указывают в ISW.

Военные специалисты добавили, что с середины сентября российские войска направили десятки Shahed-136 против гражданских целей в Украине, отдавая приоритет террористическому влиянию на гражданское население, а не достижению ощутимых эффектов на поле боя.

Напомним, советник Офиса президент Алексей Аретович заявил, что в Украине сейчас разворачивается полная схема по борьбе с иранскими дронами-камикадзе. В ближайшее время проблема с Shahed-136 будет решена.

Стоит отметить, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что обращение России за помощью к Ирану является признанием военно-политического банкротства Кремля.

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Источник: https://www-understandingwar-org.translate.goog/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-18?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
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comments

Обсуждения

Muk

сегодня, 08:22

певно "прибули", а не "прибутки"?

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