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У Зеленского объяснили, как ракетная атака по Украине связана с визитом спецпредставителя Китая в Киев

Спецпредставитель китайского правительства по вопросам Евразии должен пробыть в столице Украины два дня

сегодня, 13:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Массированной ночной атакой на столицу Украины Россия поприветствовала в Киеве спецпредставителя Китая по вопросам Евразии. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского объяснили, как ракетная атака по Украине связана с визитом спецпредставителя Китая в Киев

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Советник главы ОП напомнил, что этой ночью россияне выпустили по Киеву баллистические и крылатые ракеты, а также ударные дроны.


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Михаил Подоляк назвал эту атаку уже восьмой майской попыткой "клана Путина" масштабно атаковать Киев.

"И такой издевательский смех с русским акцентом за кадром: "Правильно, не нужна Украина авиация и дальнобойные ракеты. Нам же легче их кошмарить"... и немного погодя: "Крылато приветствуем" миротворческую "миссию специального представителя КНР в Киеве", — добавил Подоляк.

Впоследствии Михаил Подоляк также подчеркнул, что в российской агрессии против Украины время ставить точку, предоставив Украине необходимое вооружение.

"Кинжальное обнуление России. Страна-фейк, имеющая много ненужных мобилизантов и фиктивный гиперзвук ... время ставить точку – просто нужны снаряды, дальнобойные ракеты и авиация. И воля. И хватит верить мифам и понтам РФ", — написал советник главы Офиса президента.

Напомним, страна-агрессор этой ночью атаковала Украину 18 ракетами разных типов, среди которых были и "Кинжалы". Все вражеские цели были уничтожены. Об этом у себя в Telegram-канале написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Читайте также на портале "Комментарии" — как война меняет вектор – почему у Украины уже появляется дальнобойное оружие. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему изданию.




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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1658367682939346944
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