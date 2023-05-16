У Зеленского объяснили, как ракетная атака по Украине связана с визитом спецпредставителя Китая в Киев

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Массированной ночной атакой на столицу Украины Россия поприветствовала в Киеве спецпредставителя Китая по вопросам Евразии. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Ракетный удар. Фото из открытых источников
Советник главы ОП напомнил, что этой ночью россияне выпустили по Киеву баллистические и крылатые ракеты, а также ударные дроны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Михаил Подоляк назвал эту атаку уже восьмой майской попыткой "клана Путина" масштабно атаковать Киев.
Впоследствии Михаил Подоляк также подчеркнул, что в российской агрессии против Украины время ставить точку, предоставив Украине необходимое вооружение.
Напомним, страна-агрессор этой ночью атаковала Украину 18 ракетами разных типов, среди которых были и "Кинжалы". Все вражеские цели были уничтожены. Об этом у себя в Telegram-канале написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Читайте также на портале "Комментарии" — как война меняет вектор – почему у Украины уже появляется дальнобойное оружие. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему изданию.
Обсуждения
Новости