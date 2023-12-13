У Зеленского обещают ответ РФ за ночные удары по Киеву

Ответ за теоретические удары по украинской столице долго себя ждать не заставит, потому что Украины всегда дает сдачи, иначе и быть не может. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Телеграмм-канале написал глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя ночную вражескую атаку на Киев.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Как отметил Ермак, силы ПВО сбили все 10 баллистических ракет, которые летели на столицу. Несмотря на это, есть пострадавшие и серьезные разрушения.

"Эффективность западного оружия в руках украинских воинов не подвергается сомнению. Но есть пострадавшие в результате падения обломков российских ракет, горели дома. По Киеву бьют баллистикой. Ответ за такие действия найдет этих террористов, иначе не будет. Украина всегда дает сдачи. Демократия также должна быть с кулаками в противостоянии с автократическим злом", — написал Андрей Ермак.

Отметим, в ночь на 13 декабря россияне атаковали Украину 10 беспилотниками типа "Shahed" и 10 баллистическими ракетами − все вражеские цели удалось сбить. Почти все "Шахеды" сбили в Одесской области − в зоне ответственности воздушного командования "Юг". По состоянию на утро 13 декабря в Киеве от ракетного удара россиян пострадали 53 человека, из них 6 детей, 18 взрослых и 2 детей госпитализированы. Самому старшему из пострадавших − 80 лет, самому младшему − 5. В общем, зафиксировано около десятка случаев падения обломков ракет из-за работы ПВО.

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