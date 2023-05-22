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У Зеленского неожиданно отреагировали на события в Белгородской области

Михаил Подоляк отметил, Украина наблюдает за событиями в Белгородской области, но не имеет отношения к ним

сегодня, 17:04 comments4405
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Автор:

Кравцев Сергей

Украина пристально следит за операцией "Русского добровольческого корпуса" в Белгородской области, но не имеет к этому непосредственного отношения. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского неожиданно отреагировали на события в Белгородской области

Операция "Русского добровольческого корпуса". Фото: из открытых источников

"Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках. Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения", — написал Михаил Подоляк.


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По его словам, в России "танки продают в любом военторге", а подпольные партизанские отряды состоят из граждан РФ.

Отметим, сегодня "Русский добровольческий корпус", бойцы которого заявляют, что воюют на стороне Украины, сообщил, что выполняет боевые задачи на территории РФ, а легион "Свобода России" призвал мирных граждан, проживающих в приграничных российских областях оставаться дома и "не сопротивляться". 

Читайте также на портале "Комментарии" — ооссийские военные могут прекратить участие в захватнической войне против Украины и без каких-либо для себя последствий сдаться в плен ВСУ, где они будут содержаться в нормальных условиях под присмотром Международного комитета Красного Креста с трехразовым питанием, возможностью иметь телефонную связь с близкими и получать посылки от них. Об этом в своем обращении заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли у Украины появился шанс стать членом НАТО – на что рассчитываем в Вильнюсе.




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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1660630277289308162?cxt=HHwWhMCz0Yqc34suAAAA
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