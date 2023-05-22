У Зеленского неожиданно отреагировали на события в Белгородской области

Украина пристально следит за операцией "Русского добровольческого корпуса" в Белгородской области, но не имеет к этому непосредственного отношения. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Операция "Русского добровольческого корпуса". Фото: из открытых источников

"Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках. Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения", — написал Михаил Подоляк.

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По его словам, в России "танки продают в любом военторге", а подпольные партизанские отряды состоят из граждан РФ.

Отметим, сегодня "Русский добровольческий корпус", бойцы которого заявляют, что воюют на стороне Украины, сообщил, что выполняет боевые задачи на территории РФ, а легион "Свобода России" призвал мирных граждан, проживающих в приграничных российских областях оставаться дома и "не сопротивляться".

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