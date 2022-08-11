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У Зеленского назвали сроки освобождения Херсона

Алексей Арестович напомнил, что враг стянул на юг Украины крупную группировку войск

сегодня, 08:20
Автор:

Кравцев Сергей
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У украинских защитников есть перспективы за пару месяцев деоккупировать Херсон. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью журналисту Дмитрию Гордону высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. 

У Зеленского назвали сроки освобождения Херсона

Арестович верит в освобождение Херсона / фото ua.depositphotos.com

Арестович объяснил продолжительность операции по освобождению Херсона тем, что есть определенные ритмы. В частности, нужно внимательно наблюдать за действиями тех войск, которые Россия экстренно перебросила в Херсонскую область. 

"Там же еще очень некислая группировка — до 20 БТГ стоит на левом берегу Херсонщины. Она может пойти как на Запорожье, так и на Херсон", — объяснил он.

Советник главы ОП отметил, полноценно укомплектованная БТГ – это 650-700 человек, но на херсонское направление перебросили БТГ, которые уже хорошо потрёпанные войной, они "битые" и их численность – по 400-500 военных.                                                                               

Стоит отметить, что не все согласны с тем, что ВСУ первым дело собираются освобождать Херсон. Так, военный эксперт Сергей Грабский предположил, что пока все разговоры сводятся вокруг возможного освобождения Украиной Херсона, украинская армия может ударить по оккупантам вблизи Мелитополя и именно этот город может стать первым, который освободят украинские войска.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dtAbQYffGhg
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