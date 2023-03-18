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У Зеленского назвали пять главных успехов Путина с начала вторжения

В Офисе президента признали, что у российского диктатора было несколько важных достижений в войне

сегодня, 13:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Глава Кремля Владимир Путин и его окружение любят повторять о целях, которые достигаются так называемой "СВО" в Украине. Но с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину на самом деле Владимир Путин смог успешно реализовать пять главных целей. Как передает издание "Комментарии", их у себя в Twitter перечислил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского назвали пять главных успехов Путина с начала вторжения

Офис президента. Фото: Украинская правда

Советник главы ОП отметил, к настоящему моменту "чудесный план Путина" успешно воплотил следующие пункты: изгнание России из Европы, окончательное самоубийство "русского мира" в Украине, самодискредитация и уничтожение российской армии, экономическая изоляция России.


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Михаил Подоляк подчеркнул, новейшим достижением лидера россиян и его "личной наградой" стал выписанный ордер на его арест Международным судом в Гааге.

"Сильно. Все будет хуже для России", – написал советник главы Офиса президента.

Читайте также на портале "Комментарии" — чего ожидать от визита Си Цзиньпина в Москву – может ли на ситуацию повлиять решение суда Гааги.

Также издание "Комментарии" сообщало — топ-темой остается решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест российского президента Путина. Наряду омбудсменом страны-агрессора по правам ребенка Марией Львовой-Беловой он подозревается в незаконной депортации детей с территории Украины. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, это историческое решение, с которого начнется историческая ответственность. Президент США Джо Байден уверен, что российский президент "явно совершил военные преступления". Ну, а у российских политиков, чиновников и пропагандистов по этому поводу – предсказуемая истерика. О чем говорит реакция Запада и РФ? Что теперь делать Китаю, крепящему связи с Россией? К каким последствиям всё это может привести? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1637018421245407232
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