У Зеленского назвали перечень объектов РФ, которые скоро должны оказаться в огне

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Кравцев Сергей
В последнее время активно используется и обсуждается термин "удары вглубь России". При этом не каждый может объяснить, о чем идет речь. Как передает портал "Комментарии", советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил в своем Telegram-канале, что имеется в виду под "ударами вглубь России" и, почему Киев так упорно просит партнеров дать на этой свое согласие.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
Советник главы ОП добавил, что правильная стратегия предусматривает ослабление России по трем направлениям: повышение стоимости войны, разрушение логистики и увеличение времени поставки ресурсов и техники на поле боя, а также общее сокращение ресурсности.
Отметим, ранее на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары по военным российским базам, которые расположены в глубоком тылу РФ и используются для запуска ракет по гражданским объектам в Украине – это не просто слова, а план. Как передает портал "Комментарии", об.
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