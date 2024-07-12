У Зеленского назвали перечень объектов РФ, которые скоро должны оказаться в огне

В последнее время активно используется и обсуждается термин "удары вглубь России". При этом не каждый может объяснить, о чем идет речь. Как передает портал "Комментарии", советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил в своем Telegram-канале, что имеется в виду под "ударами вглубь России" и, почему Киев так упорно просит партнеров дать на этой свое согласие.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Что на самом деле имеется в виду под термином "удары вглубь России"? Безусловно, речь идет не о символических, демонстрационных одиночных ударах ради ударов... Это о системном разрушении прежде всего авиабаз, на которых базируется стратегическая авиация, которая со своей стороны наносит умышленные массированные удары по гражданскому населению и гражданским объектам Украины. Это также разрушение инфраструктуры и обеспечение войны. Это разрушение военных производств и мест накопления ресурсов", — отметил Михаил Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что правильная стратегия предусматривает ослабление России по трем направлениям: повышение стоимости войны, разрушение логистики и увеличение времени поставки ресурсов и техники на поле боя, а также общее сокращение ресурсности.

Отметим, ранее на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары по военным российским базам, которые расположены в глубоком тылу РФ и используются для запуска ракет по гражданским объектам в Украине – это не просто слова, а план. Как передает портал "Комментарии", об.

"Конечно, если мы хотим выиграть, если мы хотим взять верх, если мы хотим спасти нашу страну и защитить ее — мы должны снять все ограничения. Я говорил об этом с партнерами — с лидером Великобритании, с президентом Соединенных Штатов, с генеральным секретарем (НАТО), со всеми ими", — отметил Зеленский.



