Зеленский рассказал о решении, которое ждет Украина от союзников

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Кравцев Сергей
Удары по военным российским базам, которые расположены в глубоком тылу РФ и используются для запуска ракет по гражданским объектам в Украине – это не просто слова, а план. Как передает портал "Комментарии", об этом на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава государства сказал, что поднимает эту тему с очень конкретными фактами. В частности, по его словам, в Украине понимают, с каких военных баз россияне атакуют Украину и где размещаются российские различные виды вооружения, которые применяются для ударов по Украине.
По словам Зеленского, если россияне атаковали нас и убили наших детей в больнице, возникает вопрос – почему украинцы не могут ответить и атаковать эти военные базы, с которых истребители наносят по украинским городам удары управляемыми бомбами или ракетами, убивают наших детей.
Президент подчеркнул, что теперь это является планом для всего государства.
Глава государства добавил, что получил хороший сигнал от премьер-министра Британии Кира Стармера.
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