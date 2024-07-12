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Зеленский рассказал о решении, которое ждет Украина от союзников

Президент рассказал, что получил хороший сигнал от некторых союзников относительно нанесения дальнобойных ударов вглубь РФ, но ждет реального решения

сегодня, 12:02
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Кравцев Сергей
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Удары по военным российским базам, которые расположены в глубоком тылу РФ и используются для запуска ракет по гражданским объектам в Украине – это не просто слова, а план. Как передает портал "Комментарии", об этом на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал о решении, которое ждет Украина от союзников

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Конечно, если мы хотим выиграть, если мы хотим взять верх, если мы хотим спасти нашу страну и защитить ее — мы должны снять все ограничения. Я говорил об этом с партнерами — с лидером Великобритании, с президентом Соединенных Штатов, с генеральным секретарем (НАТО), со всеми ими", — отметил Зеленский.

Глава государства сказал, что поднимает эту тему с очень конкретными фактами. В частности, по его словам, в Украине понимают, с каких военных баз россияне атакуют Украину и где размещаются российские различные виды вооружения, которые применяются для ударов по Украине.

По словам Зеленского, если россияне атаковали нас и убили наших детей в больнице, возникает вопрос – почему украинцы не могут ответить и атаковать эти военные базы, с которых истребители наносят по украинским городам удары управляемыми бомбами или ракетами, убивают наших детей. 

"Поэтому, для меня – это не риторика, а настоящий план. И для наших людей, не только для солдат", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что теперь это является планом для всего государства.

"Мы ждем от наших союзников, и я уверен, что наши друзья союзники поймут это все", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что получил хороший сигнал от премьер-министра Британии Кира Стармера.

"И я надеюсь, что мы примем такие решения. И конечно, опять же, если мы действительно хотим, чтобы Украина была на карте мира, и чтобы не было Путина, который атаковал полпланеты — нам нужно быстро сделать очень конкретные шаги", — подчеркнул Зеленский.

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