У Зеленского назвали оружие, без которого дальнейшее наступление будет проблематичным

Главное, в чем очень сильно нуждается украинская армия на этом этапе наступления – это большое количество дальнобойных ракет ATACMS. Без этого оружия ВСУ не смогут эффективно уничтожать снабжение врага. На сегодняшний день таких ракет Украина так и не получила. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью журналистке Юлии Латыниной заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, на данном этапе ВСУ нужно уничтожить тыловые возможности РФ поставлять резервы, ресурсы и параллельно изматывать первый эшелон постоянными штурмами. Не имея достаточного количества дальнобойных ракет сделать это будет весьма проблематично.

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Михаил Подоляк отметил, помимо поставок ракет ATACMS западным союзником нужно все же решить вопрос со "снарядным голодом". У ВСУ должно быть достаточное количество боеприпасов, чтобы уверенно идти вперед.

Третья составляющая, подчеркнул Подоляк, это авиационный компонент, в частности истребители F-16 и штурмовики А-10.

"Но наступательные операции продолжаются в любом случае, сегодня есть продвижение на том или ином направлении, на километр, на полтора. И это продвижение – однозначно аргумент в пользу того, что Украина эффективно продолжает деооккупацию…", — отметил советник главы Офиса президента.

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