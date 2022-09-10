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У Зеленского назвали "истинные" цели России в войне, о которых раньше не говорил Путин

В Офисе президента высмеяли задачи полномасштабной войны России против Украины

сегодня, 14:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия изначально имела другие "планы" касаемо войны на территории Украины, однако не озвучивала их. Возвращение Крыма и ликвидация "ЛДНР" входили в них. Об этом пишет издание "Комментарии", со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

У Зеленского назвали "истинные" цели России в войне, о которых раньше не говорил Путин

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы Офиса президента отметил, Путин и другие первые лица России много говорили о так называемой "спецоперации" в Украине, озвучивали ее цели и задачи, говорили об их достижении и этапах "спецоперации", но при этом все они умолчали о главных целых полномасштабной войны. Теперь пришло время их раскрыть. Цели эти следующие: прекращение существования преступных анклавов "ЛДНР"; возвращение Крыма в Украину; расширение и укрепление НАТО; ликвидация газовой монополии в Европе; полный крах и коллапс российской экономики; изоляция России и железный занавес, как во времена СССР.

"Все идет по плану, опережая график", — иронично написал Михаил Подоляк.

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Также издание "Комментарии" сообщало — министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек в интервью iROZHLAS заявил, что удержание Венгрии в русле европейской политики в отношении России (с которой Будапешт явно заигрывает) потребует от председательствующей в Совете ЕС Чехии немалых усилий в ближайшие месяцы. По его словам, Венгрия со своей пророссийской позицией подошла к краю пропасти. И не исключил, что теоретически речь может идти о ее выходе из ЕС, если венгерское руководство продолжит в том же духе. Эксперты проанализировали данные заявления и венгерское поведение на фоне российско-украинской войны.



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1568516889336479745
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