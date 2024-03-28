У Зеленского назвали главную цель РФ

РФ целенаправленно терроризирует мирные украинские города ракетными обстрелами и ударами беспилотниками и запугивает украинцев, распространяя вымышленные фейки, чтобы заставить Украину капитулировать перед российской армией. Отказ Украины от продолжения борьбы – ключевая цель российского диктаторского режима Владимира Путина, убежден глава Офиса президента Андрей Ермак.

В ОПУ рассказали, чего хочет РФ. Фото из открытых источников

"Запугать дезинформацией и вбросами, сломать террором, заставить сдаться – такие цели ставит Россия сегодня в отношении Украины", – написал Андрей Ермак в социальной сети.

Глава ОПУ отметил, что в ответ на агрессию РФ украинцы продолжают бороться, уничтожать врага, укреплять международную коалицию, работать над тем, чтобы сломать позвоночник российскому военно-промышленному комплексу.

Чиновник добавил, что украинским властям известны все планы России, а потому они обязательно провалятся.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики замедлили наступательные операции в районе оккупированного города Авдеевка Донецкой области, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, замедление темпов наступления россиян не означает, что они приостановили попытки штурмов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Москве резко увеличилось количество дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами (статья 18.8 КоАП) после теракта в "Крокус сити холле". После нападения на "Крокус" в городах РФ усилились облавы на мигрантов. В Москве полиция организовала рейды по общежитиям. Также силовики нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали, где было задержано по меньшей мере сорок человек. При этом особое внимание уделяется уроженцам Таджикистана.

