У Зеленского назвали 4 составляющих, как заставить Россию согласиться на мир

Сегодня весь цивилизованный мир убедился, что путинский режим не готов к мирным переговорам, основой которых было бы уважение международного права. Поэтому у Украины и союзников ничего другого не остается, кроме как заставить Москву перестать противится и согласиться на те условия, которые уважают все цивилизованные страны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью немецкому изданию "Die Welt" сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Наша модель включает в себя четыре вещи. Во-первых, это политическое принуждение, которое должно дать понять, что каждая страна имеет право быть в том альянсе, в котором она хочет. Во-вторых, необходимо военное принуждение. Например, путем переноса войны на территорию Российской Федерации. В-третьих, необходимо экономическое принуждение, чтобы ослабить российские экономические рынки. И, в-четвертых, дипломатическое принуждение", — отметил советник.

По его словам, это определенно четкая модель того, как можно принудить Россию к честному переговорному процессу.

Он пояснил, План победы, который сейчас активно презентует президент Зеленский, это конкретное средство для достижения этой цели, четко сформулированное, математически обоснованное и с четким изложением того, что можно сделать. Это не теория, а практика, основанная на анализе того, что ВСУ делают в Курской области, или того, что Киев делает с дальними ударами.

Михаил Подоляк считает, что истощение Российской Федерации уже очевидно. Потому что, если бы такого не было, то Северная Корея и Иран не поставляли бы ракеты в Россию.

"Кремль тратит 140 миллиардов долларов на войну в этом году и вкладывает огромные средства в военную промышленность. Но дефицит растет, особенно в боеприпасах, снарядах и ракетах... Вот почему так важны наши воздушные удары по российской территории. Во-первых, уничтожаются производства, склады и логистика, что сказывается на ресурсах и еще больше углубляет истощение. Это военная составляющая, но есть еще и социальная", — сказал советник.

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