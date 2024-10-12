У Зеленского назвали 4 составляющих, как заставить Россию согласиться на мир

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Кравцев Сергей
Сегодня весь цивилизованный мир убедился, что путинский режим не готов к мирным переговорам, основой которых было бы уважение международного права. Поэтому у Украины и союзников ничего другого не остается, кроме как заставить Москву перестать противится и согласиться на те условия, которые уважают все цивилизованные страны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью немецкому изданию "Die Welt" сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
По его словам, это определенно четкая модель того, как можно принудить Россию к честному переговорному процессу.
Он пояснил, План победы, который сейчас активно презентует президент Зеленский, это конкретное средство для достижения этой цели, четко сформулированное, математически обоснованное и с четким изложением того, что можно сделать. Это не теория, а практика, основанная на анализе того, что ВСУ делают в Курской области, или того, что Киев делает с дальними ударами.
Михаил Подоляк считает, что истощение Российской Федерации уже очевидно. Потому что, если бы такого не было, то Северная Корея и Иран не поставляли бы ракеты в Россию.
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