Зеленский представил премьеру Британии план победы: о чем договорились

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский представил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру детали плана победы Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер сообщил в социальной сети Facebook по итогам встречи с британским премьером в Лондоне.
Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото - сайт Офиса президента Украины
Как отметил президент, план победы призван создать правильные условия, чтобы завершить войну справедливым способом.
Читайте также на портале "Комментарии" — план победы Украины, с которым президент Владимир Зеленский ездил в США, совершенствуют и презентуют западным партнерам.
По словам Владимира Зеленского, после доработки документ обнародуют, чтобы украинцы могли ознакомиться с ним.
Украинский президент также добавил, что ожидает отчета от команды, работающей в Вашингтоне над военными и военно-политическими деталями плана победы.
Также издание "Комментарии" сообщало – у Зеленского объяснили, почему реализовать план победы без ударов вглубь РФ будет нереально.
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