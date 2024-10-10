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Зеленский представил премьеру Британии план победы: о чем договорились

Президент подчеркнул, план победы призван создать правильные условия, чтобы завершить войну справедливым способом

сегодня, 15:02
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Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский представил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру детали плана победы Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер сообщил в социальной сети Facebook по итогам встречи с британским премьером в Лондоне.

Зеленский представил премьеру Британии план победы: о чем договорились

Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Мы договорились проработать его (план победы – ред.) вместе с союзниками", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Как отметил президент, план победы призван создать правильные условия, чтобы завершить войну справедливым способом. 

"Спасибо Великобритании за постоянную оборонную поддержку нашего государства, в частности, дальнобойным оружием", — сообщил Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — план победы Украины, с которым президент Владимир Зеленский ездил в США, совершенствуют и презентуют западным партнерам.                                      

По словам Владимира Зеленского, после доработки документ обнародуют, чтобы украинцы могли ознакомиться с ним.

"Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна каждому в нашей стране", — заявил Владимир Зеленский.

Украинский президент также добавил, что ожидает отчета от команды, работающей в Вашингтоне над военными и военно-политическими деталями плана победы.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Зеленского объяснили, почему реализовать план победы без ударов вглубь РФ будет нереально.




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