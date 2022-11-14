У Зеленского назвали 4 причины, почему наступление ВСУ продолжится даже зимой

Есть как минимум четыре причины, почему Украина не собирается "замораживать" контрнаступление зимой. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка изданию "Der Standard".

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Михаил Подоляк отметил, на сегодняшний день Украина не видит абсолютно никаких причин, чтобы остановить наступление на всех участках фронта.

Подоляк отметил, первая причина состоит в том, что остановка украинской армии позволит России выиграть драгоценное время. Москва сможет не только подготовить новые войска, но и перебросить их на территорию Украины. Вторая причина, почему остановки контрнаступления не будет, Украина хочет прекращения войны, которая идет сегодня на всех фронтах, поэтому украинские защитники будут планомерно освобождать свои территории – в Луганске, и на Запорожье. Третий момент – российская армия крайне деморализована, особенно это заметно после того, как Россия потеряла Херсон. Ну и четвертая причина, почему наступление ВМСУ продолжится, состоит в том, что западные союзники не должны потерять веру в Украину, не должны успеть устать от войны, пока еще не освобождены все земли. Их помощь должна продолжаться.

Советник главы ОП подчеркнул, о переговорах не т смысла говорить, пока Россия полностью не проиграла в войне. Переговоры могут состояться только тогда, когда Россия проиграет.

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