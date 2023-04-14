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У Зеленского напомнили, без чего не может закончиться война в Украине

Михаил Подоляк заявил, что Трибунал для путинского режима станет уроком для диктатуры

сегодня, 13:45 comments1302
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Автор:

Кравцев Сергей

Трибунал должен стать важным элементом должного завершения войны и уроком для любой диктатуры в мире. Как передает портал "Комментарии", такую позицию у себя в Twitter озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского напомнили, без чего не может закончиться война в Украине

Офис президента. Фото: Украинская правда

"Специальный трибунал является важным элементом должного завершения войны. Россияне совершили более 77 000 военных преступлений в Украине — убийства, пытки, изнасилования, депортации, мародерство и т.д. Этот процесс должен стать прецедентом и уроком для любой диктатуры в мире", — пишет Михаил Подоляк.


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Ранее Михаил Подоляк предложил поднять вопрос ядерного потенциала России. Страны, которые считают нормальным шантажировать мир оружием массового поражения – не должны быть частью системы сдерживания, считает советник главы Офиса президента.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава венгерского МИД Петер Сийярто договорился во время визита в Москву о продолжении поставок в свою страну российских газа и нефти. Этот шаг вызвал острую критику со стороны экономического советника президента Украины Олега Устенко. Венгерские власти, в принципе, часто попадают под критику в Украине, а также в Евросоюзе за свои "особые" взгляды на многие аспекты, в том числе – российско-украинской войны и санкций. Впрочем, не всё так просто, как может показаться на первый взгляд, считают опрошенные изданием "Комментарии" эксперты.                                                           

Ранее "Комментарии" писали - в Китае сделали заявление о передаче оружия одной из сторон войны в Украине.



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1646803952770400256?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet%7Ctwtr%5Etrue
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