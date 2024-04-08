У Зеленского намекнули, что с Москвой снова хотят договориться

В мире наблюдается политическая наивность насчет войны России против Украины. В частности, она проявляется в предположении, что с путинским режимом можно договориться. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, первая ошибка – верить, что присоединение к площади России (17 млн квадратных километров) еще 100 тысяч квадратных километров оккупированных украинских территорий – финальная цель Кремля. Вторая ошибка и глупость – надеяться на достаточную для переговоров адекватность российского режима, который разрушил будущее своего государства ради увеличения территории на 0,6% и уничтожения гражданского населения другой страны. И третья ошибка, по мнению Подоляка, фатальная. Она состоит в мнении, что россияне готовы соблюдать условия каких-либо договоренностей.

"Очевидно, что столько политической наивности в настоящем вряд ли где-то можно найти. Но если да, то откуда же у некоторых периодически берется это странное желание заставить Украину примириться с агрессором ценой территориальных уступок? Совершенно понятно, что будет дальше с Украиной, Европой, демократией и международным правом в целом", — отметил советник руководителя ОП.

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