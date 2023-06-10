У Зеленского эмоционально восприняли реакцию ООН на подрыв Каховской ГЭС

"Неясность" причин подрыва Каховской ГЭС со стороны ООН вызвало возмущения советника главы офиса президента Михаила Подоляки. Как передает портал "Комментарии", позицию Украины он озвучил очередным постом в Твиттер.

Офис президента. Фото: Украинская правда

"Действительно не понятно? Так же, как не понятны "обстоятельства", выглядящие как неспровоцированная война России против Украины, массовые убийства гражданского населения, систематические обстрелы ракетами крупных населенных пунктов Украины, разрушение тысячи больниц и школ, стертые с лица земли Соледар, Бахмут и еще тысяча городков, массовые захоронения Бучи, Гостомеля, униженное международное право и... Устав ООН. Совершенно не понятны. Марсиане, вероятно, атакуют и создают такие обстоятельства", — отметил Подоляк.

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По его словам, такая реакция ООН на события в Украине показывает, что от репутации этой организации уже практически ничего не осталось. Кроме того, ООН отказывается от тех функций и обязательств, которые на нее возложены.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина переживает пятые сутки после подрыва Каховской ГЭС, уничтоженной российскими оккупантами 6 июня. Президент Украины Владимир Зеленский побывал 8 июня в затопленном Херсоне, а также в ощущающих на себе последствия трагедии Николаевщине и Днепропетровщине. Он акцентировал, что катастрофа на Каховской ГЭС — это не природное бедствие и не проявление климатического кризиса, а рукотворное, намеренное действо, теракт, санкционированный Путиным. Теракт, на который пока так и нет внятной оценки со стороны мира. Зато есть катастрофические последствия для украинской экосистемы, для сельского хозяйства и в целом мирового рынка продовольствия. На этом фоне особенно шокирует, что россиян так и не изгнали из Совбеза ООН, где они продолжают продуцировать свою ложь, традиционно обвиняя во всём Украину и Запад. Что на данный момент можно сказать о ситуации, реакции на нее и возможном дальнейшем развитии событий? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.