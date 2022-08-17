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У Зеленского дали прямой ответ по готовности уничтожить Крымский мост

На Банковой давно приняли решение по будущему Крымского моста

сегодня, 09:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Дискуссии уже не ведутся, и Украина рассматривает Крымский мост, соединяющий аннексированный полуостров с материковой частью России, как законную военную цель. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию "The Guardian".

У Зеленского дали прямой ответ по готовности уничтожить Крымский мост

Крымский мост. Фото: из открытых источников

"Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены", — заявил Михаил Подоляк.

Стоит отметить, что после того, как во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов Крымский мост стал необычно востребованным, потому как по нем только за 16 августа зафиксировали новый рекорд трафика. По мосту в обе стороны проехало 38,3 тысячи автомобилей. Большое количество россиян, которые проживали в Крыму после аннексии, либо же приехали в Крым в надежде отдохнуть у Черного моря, отправляются обратно в России, опасаясь новых взрывов и так ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ провели отличную работу по ликвидации российских офицеров высшего ранга, которые пытались скрыться от ударов украинских защитников, перебравшись из Донецка в Макеевку. ВСУ нанесли удар по командному пункту кафиров: среди ликвидированных – офицеры ФСБ.

Также издание "Комментарии" сообщало — на белорусском аэродроме "Зябровка" находится до 14-ти российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф", два зенитно ракетно-пушечных комплекса (ЗРПК) "Панцирь" и около 60-ти ракет к ним. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" предполагает, что идет подготовка массированному ракетному удару по территории Украины. Эксперты проанализировали ситуацию для нашего портала.




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Источник: https://www.theguardian.com/world/2022/aug/16/creating-chaos-zelenskiys-adviser-outlines-ukraines-military-strategy
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