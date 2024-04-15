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У Запада уже есть объяснения на случай проигрыша Украины. На кого возложат ответственность

Проигрыш Украины не станет поражением Запада, это лишь идеологическое клише, отмечает политтехнолог Олег Постернак. По его мнению, в этом случае союзники не признают себя виновными и возложат ответственность на Украину

сегодня, 12:20
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил Олег Постернак, опыт последних событий в Израиле демонстрирует, что у триумфальных военных операций всегда много "отцов". В свою очередь, добавляет он, в тяжелой экзистенциальной войне с непрогнозируемым результатом — всегда одно государство-сирота.

У Запада уже есть объяснения на случай проигрыша Украины. На кого возложат ответственность

Война в Украине

Политтехнолог обратил внимание на то, как сейчас союзники Израиля с восторгом наперегонки рассказывают, как они приобщились к отражению агрессии со стороны Ирана. В частности, в США заявили, что перехватили более 70 беспилотников и ракет. Великобритания и Франция также помогали Израилю отражать массированный воздушный удар. Кроме того, сбивала вражеские иранские БПЛА даже Иордания, ранее жестко критиковавшая Израиль за методы операции против ХАМАС в секторе Газа.

При этом, как отметил эксперт, существует мнение, что Запад не допустит поражения Украины, потому что ему это вроде бы не выгодно, поскольку будет свидетельствовать о потере его геополитического влияния на мировую безопасность. Вместе с тем Постернак считает, что такие мнения не больше, чем идеологическое клише. Кроме того, влияние Запада и США в частности и так сократилось уже давно, в противном случае РФ никогда бы не рискнула грубо атаковать Украину внутри континента.

"В случае поражения Украины даже не сомневаюсь, что Запад быстро изменит "пластинку" и нарратив будет строиться вокруг удобного объяснения причин: провал мобилизации в Украине, неспособность ВСУ проводить большие контрнаступательные операции, неэффективное военное руководство, коррупция во властной среде, усталость украинцев от войны . А тему военной помощи аккуратно сплавят"
, – отметил эксперт.

Однако, по его словам, если Украина выиграет, то победа будет приватизирована всем Западом. При этом она может стать еще и крутой электоральной оберткой для многих мировых лидеров при избрании.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, начнет ли Запад больше помогать Украине после событий в Израиле.




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Источник: https://www.facebook.com/oleg.posternak/posts/pfbid034RLSZ7f9LaHxfLkAMktczPki3wvcf2ReMZcPGy8hWm41SRstNPNbHJRDeg7KoCN8l
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сегодня, 11:30

Програли тому що не хотіли змінюватись! А от Світ змінюється. Показником тут є те що Ізраїль вже не поводиться зухвало, далі загрозливого вереску - нічого. Ізраїльським терористом показали силу і вони її зрозуміли. Ще і втратили міф технологічної країни - туфта.


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