У Запада уже есть объяснения на случай проигрыша Украины. На кого возложат ответственность

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Ткачик Олеся
Как отметил Олег Постернак, опыт последних событий в Израиле демонстрирует, что у триумфальных военных операций всегда много "отцов". В свою очередь, добавляет он, в тяжелой экзистенциальной войне с непрогнозируемым результатом — всегда одно государство-сирота.
Война в Украине
Политтехнолог обратил внимание на то, как сейчас союзники Израиля с восторгом наперегонки рассказывают, как они приобщились к отражению агрессии со стороны Ирана. В частности, в США заявили, что перехватили более 70 беспилотников и ракет. Великобритания и Франция также помогали Израилю отражать массированный воздушный удар. Кроме того, сбивала вражеские иранские БПЛА даже Иордания, ранее жестко критиковавшая Израиль за методы операции против ХАМАС в секторе Газа.
При этом, как отметил эксперт, существует мнение, что Запад не допустит поражения Украины, потому что ему это вроде бы не выгодно, поскольку будет свидетельствовать о потере его геополитического влияния на мировую безопасность. Вместе с тем Постернак считает, что такие мнения не больше, чем идеологическое клише. Кроме того, влияние Запада и США в частности и так сократилось уже давно, в противном случае РФ никогда бы не рискнула грубо атаковать Украину внутри континента.
Однако, по его словам, если Украина выиграет, то победа будет приватизирована всем Западом. При этом она может стать еще и крутой электоральной оберткой для многих мировых лидеров при избрании.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, начнет ли Запад больше помогать Украине после событий в Израиле.
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Програли тому що не хотіли змінюватись! А от Світ змінюється. Показником тут є те що Ізраїль вже не поводиться зухвало, далі загрозливого вереску - нічого. Ізраїльським терористом показали силу і вони її зрозуміли. Ще і втратили міф технологічної країни - туфта.