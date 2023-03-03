У Залужного заявили, что переговоры с Россией могут произойти только после деоккупации двух областей

Украина в этой войне не имеет других вариантов, кроме, как идти вперед, отступать украинцам сейчас некуда. Именно поэтому украинская армия не допустит больше потери украинских территорий, а продолжит двигаться вперед. Если же говорить о чисто теоретической возможности сесть за стол переговоров с Россией, то она может появиться после освобождения Запорожской и Херсонской областей. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "Spiegel" сделал советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Генерал заявил, что Херсонская и Запорожская область – регионы, имеющие выход к Азовскому морю и граничащие с Крымом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Россия потеряет сухопутный коридор. Сам Крым тоже окажется под угрозой. Важен и север Луганской области. Контрнаступление там усложнит контроль над оккупированными территориями Донбасса. Война переместится в границы РФ. Россияне пытаются не допустить этого всеми силами", — отметил генерал.

Отметил, Виктор Назаров также развенчал мифы россиян о скором новом наступлении российских войск в Украине. По словам генерала, анонсированное россиянами наступление уже идет полным ходом, оно заметно активизировалось в январе 2022 года. Все дело в том, что россияне не имеет возможности выступать по всей линии фронта, они атакую на отдельных участках, главные бои происходят под Бахмутом.

Читайте также на портале "Комментарии" — согласно данным Минобороны Украины, российские оккупанты только в феврале потеряли на поле боя в нашей стране около 21,5 тыс человек личного состава, сотни танков, боевых бронемашин и артсистем. Всего же с начала вторжения, за год с небольшим, агрессор потерял уже свыше 150 тысяч человек. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" итоги зимней военной кампании и сделали прогнозы на весеннюю.



