У ВСУ назвали главную причину, почему россияне начали успешно идти вперед в Донецкой области

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Кравцев Сергей
Российские захватнические войска серьезно продвинулись в Донецкой области, поскольку в Вооруженных силах Украины серьезно не хватает пехоты. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире канала "Эспрессо" высказал военный с Горловского направления Евгений Иевлев.
ВСУ. Фото: из открытых источников
По его мнению, из-за недостатка пехоты россияне могут все больше сдвигать линию фронта. Военный считает, что нужно акцентировать внимание на мобилизации.
Также издание "Комментарии" сообщало – украинские войска действительно вышли из Угледара Донецкой области. Целью было сохранение личного состава и боевой техники. Об этом говорится в сообщении оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в Telegram.
В сообщении говорится, что, понеся большие потери вследствие длительных боев, противник не оставил попыток захватить Угледар.
Для сохранения жизней украинских военных и техники командование предоставило разрешение на вывод сил из Угледара.
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