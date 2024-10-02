У ВСУ назвали главную причину, почему россияне начали успешно идти вперед в Донецкой области

Российские захватнические войска серьезно продвинулись в Донецкой области, поскольку в Вооруженных силах Украины серьезно не хватает пехоты. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире канала "Эспрессо" высказал военный с Горловского направления Евгений Иевлев.

ВСУ. Фото: из открытых источников

"Без пехоты позиции не удерживаются... Поверьте, на тех рубежах, где враг продвинулся, сожжено очень много техники. Это серьезный удар для российской армии. Но ключевой вопрос: если нет пехоты, то кто будет держать рубежи?", – отметил защитник.

По его мнению, из-за недостатка пехоты россияне могут все больше сдвигать линию фронта. Военный считает, что нужно акцентировать внимание на мобилизации.

"Все говорят, что россияне сделали что-то новое на фронте, что они имели такую динамику в Донецкой области, которую мы могли наблюдать с апреля после боев за Авдеевку. Ничего чрезвычайно нового там не было. Проблема заключается исключительно в том, что у нас очень серьезная нехватка пехоты", — подчеркнул Евгений Иевлев.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские войска действительно вышли из Угледара Донецкой области. Целью было сохранение личного состава и боевой техники. Об этом говорится в сообщении оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в Telegram.

В сообщении говорится, что, понеся большие потери вследствие длительных боев, противник не оставил попыток захватить Угледар.

"В попытке любой ценой взять город под контроль сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений Вооруженных сил Украины. В результате действий противника возникла угроза окружения города", — говорится в сообщении.

Для сохранения жизней украинских военных и техники командование предоставило разрешение на вывод сил из Угледара.