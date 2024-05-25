У войск РФ новый дедлайн на востоке: какая задача №1 Путина

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Кравцев Сергей
Россия продолжает полномасштабную войну против Украины. При этом российское командование уже неоднократно проваливало задачи Кремля по выходу на административные границы Луганской и Донецкой областей. Действительно ли у войск РФ – новый дедлайн на востоке? Какая новая задача Путина? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире телемарафона рассказал о новом дедлайне для войск РФ по выходу на границы Донецкой и Луганской областей.
При этом он добавил, что россияне и в дальнейшем будут пробовать давить, чтобы пробиться вглубь Харьковской области, но чтобы по-настоящему побороться, в частности, за сам Харьков, им нужно как минимум 100-тысячная группировка.
Известный публицист Андрей Пионтковский в интервью "УНИАН" высказал мнение, что Путин сейчас борется уже за свою жизнь. Отставка Шойгу и массовые аресты, которые начались в Министерстве обороны, — это тоже часть его плана.
По мнению эксперта, Путин понял, что вот той победы и уничтожения Украинского государства никогда уже не будет ни при каком сценарии для него.
Он подчеркнул, первый способ – это корейский сценарий, и очень может быть, он такой же сигнал получил в Китае: китайцы Путину обещали, видимо, помочь в организации мирных переговоров по корейскому сценарию, который предусматривает разделение Украины на две части, где западная часть становится частью Запада. Для него это лучший сценарий, но Украина не пойдет на это. Он понимает, что этого не примут, и поэтому надеется на втоиой способ – на долгую войну.
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