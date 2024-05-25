У войск РФ новый дедлайн на востоке: какая задача №1 Путина

Россия продолжает полномасштабную войну против Украины. При этом российское командование уже неоднократно проваливало задачи Кремля по выходу на административные границы Луганской и Донецкой областей. Действительно ли у войск РФ – новый дедлайн на востоке? Какая новая задача Путина? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Россияне снова возьмутся за Донетчину и Луганщину

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире телемарафона рассказал о новом дедлайне для войск РФ по выходу на границы Донецкой и Луганской областей.

"Ничего не изменилось. Сейчас немножко восточный плацдарм остынет, потому что они сместили акценты на Харьковщину... Но через некоторое время они снова возьмутся за Донетчину и Луганщину. На мой взгляд, так и останется у них главная задача — выйти на административные границы. И особенно для них важен 5-часовой порог — до июня, когда будет мирный саммит в Швейцарии. Путин хочет показать, что что-то может, чтобы бороться за голоса глобального юга, потому что они действительно могут качнуться или в нашу, или в их пользу", – считает эксперт.

При этом он добавил, что россияне и в дальнейшем будут пробовать давить, чтобы пробиться вглубь Харьковской области, но чтобы по-настоящему побороться, в частности, за сам Харьков, им нужно как минимум 100-тысячная группировка.

"Будут ли они ее наращивать? Да. Но не такими быстрыми темпами, как бы они хотели. За прошедшую неделю мы поставили абсолютный рекорд в истреблении личного состава врага — 9 тысяч 660 человек. На мой взгляд, за май мы обязательно пройдем показатель в 30 тысяч. И их надо замещать", — подчеркнул Черник.

Путин пытается сохраниться у власти

Известный публицист Андрей Пионтковский в интервью "УНИАН" высказал мнение, что Путин сейчас борется уже за свою жизнь. Отставка Шойгу и массовые аресты, которые начались в Министерстве обороны, — это тоже часть его плана.

По мнению эксперта, Путин понял, что вот той победы и уничтожения Украинского государства никогда уже не будет ни при каком сценарии для него.

"Теперь у Путина задача уже не уничтожать Украину, а его задача №1 — сохраниться у власти. Он надеется сохраниться у власти двумя способами", – заявил Пионтовский.

Он подчеркнул, первый способ – это корейский сценарий, и очень может быть, он такой же сигнал получил в Китае: китайцы Путину обещали, видимо, помочь в организации мирных переговоров по корейскому сценарию, который предусматривает разделение Украины на две части, где западная часть становится частью Запада. Для него это лучший сценарий, но Украина не пойдет на это. Он понимает, что этого не примут, и поэтому надеется на втоиой способ – на долгую войну.

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