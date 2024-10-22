У власти нет плана «Б» относительно Курщины: какая судьба может ждать лучшие бригады

Курская операция – это еще один пример того, что чудес на войне не бывает , заявил в эфире "Эспрессо" майор Вооруженных сил Украины, дипломат и бывший министр инфраструктуры Владимир Емельян. При этом он подчеркнул, что Украина не может надеяться на победу, если не планирует идти на Москву и у нее не хватает сил, чтобы ее захватить.

Бои в Курской области

При этом Омелян отметил, что в настоящее время в Курской области наши лучшие подразделения сдерживают мощное наступление врага, которое также собрало значительные силы. Несмотря на значительную поддержку на Курщине для удержания наших позиций, ситуация выглядит очень сложной, добавил эксперт.

Он также выразил сомнения в том, что захваченная часть Курской области станет серьезным рычагом в вопросе возвращения временно оккупированных территорий Украины.

"Мы должны понимать, каков план Б. Вот именно в этой конкретной ситуации. Ибо то, что я слышу от многих военных – с планом Б у нас могут быть определенные проблемы. И я бы очень не хотел, чтобы так случилось, что лучшие соединения понесли существенные потери или были недееспособными после ряда боев на Курщине. Поэтому опять же вопрос к командованию, вопрос к тому, какие есть возможности, каков стратегический замысел этой операции", — отметил Омелян.

По его словам, сейчас тяжело верится, что Украина может обменять 600, даже 1000 квадратных километров Курщины более чем на 110 тысяч квадратных километров украинских территорий, захваченных Россией за последние годы.

Также политик подчеркнул, что Курская операция является темой серьезных дискуссий. Да, говорит эксперт, она поднимает патриотический дух, впрочем, он бы тоже поднялся, если бы, например, Украина нанесла ракетный удар по Кремлю.

"И здесь бы потерь среди украинцев было бы гораздо меньше, а они в Курщине, объективно надо признавать, есть. То, что мы смогли нанести болезненный удар по амбициям Кремля и фактически перешли последнюю красную линию, перенеся войну на российскую территорию, и ничего нам за это не было в глобальном измерении, не было никаких ударов ядерным оружием того или иного характера, это факт. Но опять-таки какой ценой, и какие последствия будут этой офензивы, здесь большое поле для дискуссии", — добавил Омелян.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия готовится к третьему этапу наступления на Курскую область.



