У Украины есть план на случай гибели Зеленского: СМИ узнали детали

Украина имеет план на случай гибели президента в условиях войны, хотя публично об этом украинские чиновники говорить отказываются. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет американское издание "Politico".

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что вопрос возможного убийства президента российскими войсками не могут игнорировать ни в Украине, ни на Западе. Владимир Зеленский является не просто формальным руководителем государства: он лично играет ключевую роль в привлечении международной поддержки для борьбы с Россией.

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Politico напоминает, что в начале полномасштабной войны, по заявлениям украинских чиновников, россияне совершили несколько попыток ликвидации украинского президента, а радикально настроенные российские депутаты и "военкоры" до сих пор регулярно требуют убить Зеленского.

"Из-за угрозы, которая нависла над его жизнью, зарубежные визиты Зеленского планируются с максимальной секретностью. Украинские чиновники были в ярости в феврале этого года, когда за три дня до его ожидаемого приезда появилась информация о запланированном визите в Брюссель, что поставило под угрозу его поездку", – пишет издание.

Издание отмечает, что несмотря на нежелание украинских чиновников об этом говорить, план действий на случай гибели Зеленского таки существует. Еще в прошлом году это фактически подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен, когда в одном интервью заявил, что "украинцы имеют планы" по "непрерывности правительства".

Формально, по Конституции, линия передачи власти является четкой: когда президент не может выполнять свои обязанности, председатель Верховной Рады Украины берет на себя его обязанности. Politico отмечает, что текущий председатель Верховной Рады — Руслан Стефанчук — не имеет особо высокого рейтинга доверия среди населения, но это вряд ли будет проблемой.

"Есть сильная команда лидеров, и я думаю, что мы увидим коллективное правительство", – объясняет гипотетическую ситуацию старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Адриан Каратницкий.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Киеву важно получить гарантии безопасности от США – могут ли возникнуть проблемы с Трампом.