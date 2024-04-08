У украинцев начало меняться мнение о победе в войне: опрос

Несмотря на то, что абсолютное большинство украинцев продолжает верить в победу Украины в войне, резко увеличилась доля тех, кто не верит в нее. С около 2% в начале войны, процент тех, кто не верит в победу Украины достиг 8% в феврале 2024 года.



Сколько украинцев верят в победу в войне Фото из открытых источников

Международный республиканский институт (IRI) презентовал всеукраинский опрос о войне в Украине. По его результатам, большинство украинцев продолжает верить в победу Украины – 88%. Незначительное падение наблюдалось на второй год войны.

В 2022 и начале 2023 года вера в победу Украины составляла около 97%. В сентябре 2023 года произошло изменение до 94%, а в феврале падение еще на 6% — до 88%. Вместе с тем, в период с сентября 2023 года возросло количество неверующих в победу Украины с 3% до 8%.





Сколько украинцев верит в победу Украины. Опрос IRI

В другом опросе о том, как закончится война, большинство украинцев считают, что Украина вернет все свои территории по состоянию на 1991 год – 45%. Варианты, что Украина вернет территории по состоянию на 24 февраля, а также потеряет некоторые территории, получили по 16%. Еще 7% считает, что Украина вернет Донбасс, но не Крым, столько же имеют противоположное мнение. В то, что Украина будет полностью оккупирована Россией, верит 1%.

Какими будут пределы Украины после окончания войны. Опрос IRI

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса о том, сколько украинцев готовы отказаться от части территорий, чтобы вступить в НАТО.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского рассказали, изменилась ли позиция Украины по переговорам с Россией.