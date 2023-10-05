У украинцев изменились взгляды на то, когда закончится война

Когда закончится война в Украине. Фото из открытых источников

В первые месяцы с момента полномасштабного вторжения украинцев считали, что война будет продолжаться несколько недель или месяцев, однако со временем эти взгляды изменились. Несмотря на это, большинство украинцев верят в победу Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Слово и дело", использовавшее информацию социологической группы "Рейтинг".

В начале марта 2022 года более 39% украинцев считали, что война будет длиться несколько недель, а еще 18% указали на продолжительность около недели. В войну больше года тогда верили 3% опрошенных. Уже в конце марта в окончание войны через неделю верило 5% респондентов, а варианты несколько недель и несколько месяцев лидировали с показателями 30% и 31% соответственно.

В июне 2022 года в опросе, когда закончится война, лидирующим показателем стал вариант полгода – 39%. Второй по популярности вариант был несколько месяцев – 25%, а еще 18% указали, что война будет длиться больше года. С этого момента только 1% украинцев выбирали, что война может закончиться в течение недели.

Вариант о том, что война продлится полгода, достиг наибольшего показателя — 47% голосов в ноябре 2022 года. Далее он начал уменьшаться и на июнь 2023 составлял 37%. Вместе с тем начал увеличиваться другой показатель, что война будет длиться больше года. За этот вариант проголосовали 25% опрошенных в июне. Также возрос и показатель неопределенности, достигший 18%.





Когда закончится война – опрос. Слово и дело



Таким образом, украинцы изменили свои взгляды на протяжении войны от идеи, что она закончится от нескольких недель и месяцев до возможности длиться больше года. Несмотря на это, во всех опросах показатель поражения Украины не был выше 1%.



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