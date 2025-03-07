У Трампа рассказали, как давят на Украину и РФ, чтобы те согласились начать мирные переговоры

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлогг признал, что Вашингтон привлекает не только "стимулы", но и "точки давления" для того, чтобы Украина стала приверженной мирным переговорам. По его словам, это соглашение о полезных ископаемых. Соответствующее заявление он сделал во время своего доклада о путях завершения войны в Украине на дискуссии Совета по международным отношениям. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Суспильне".

Кит Келлог. Фото из открытых источников

Для склонения России к мирному соглашению, как заявил Келлогг, США уже применяют арест замороженных российских суверенных активов для восстановления и перевооружения Украины, максимальное давление санкций на российскую энергетику.

Он сказал, что президент США Дональд Трамп пытается "остановить войну и убийства" и "создать прочную структуру мира".

"Трамп уже общался с президентами Путиным и Зеленским, мы научились из предыдущих подходов, что нельзя избегать разговоров как с друзьями, так и с противниками. Трамп определил приоритетом США установление мира для обеих сторон, вместо того, чтобы представлять эту войну так, будто одна сторона побеждает другую – подход, который только втягивает Америку в бесконечные прокси-войны", – отметил Келлог.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп рассматривает войну в Украине как затяжной и тупиковый конфликт, который является прокси-войной между США, поддерживающими Киев, и Россией. Фактически США назвали себя участником противостояния с Россией. Об этом говорится в интервью госсекретаря США Марко Рубио "Fox News".



