Российско-украинской войны больше нет: как теперь у Трампа называют то, что происходит в Украине

Президент США Дональд Трамп рассматривает войну в Украине как затяжной и тупиковый конфликт, который является прокси-войной между США, поддерживающими Киев, и Россией. Фактически США назвали себя участником противостояния с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в интервью госсекретаря США Марко Рубио "Fox News".

Украина и США. Фото: из открытых источников

Марко Рубио отметил, что происходящее в Украине больше похоже на прокси-войну между ядерными державами – США, которые поддерживают Украину, и Россией. Это противостояние должно закончиться. Но вся проблема состоит в том, что ни у кого нет ни идеи, ни плана, как положить этому конец.

По его словам, ни одна из сторон пока не имеет четкого плана его завершения. Он считает, что стратегия союзников Украины сводится лишь к непрерывной военной поддержке, что, по его мнению, не является эффективным решением ситуации.

Госсекретарь отметил, что Россия, хоть и испытала трудности в начале войны, остается великой державой и достигла определенного прогресса, но в то же время не имеет значительного преимущества. В связи с этим, конфликт зашел в тупик. Он подчеркнул, что Трамп стремится найти путь к миру, привлекая обе стороны к переговорам, и призвал Украину не саботировать этот процесс.

По словам сенатора, напряженность между Киевом и Вашингтоном возросла после заявления вице-президента США о необходимости дипломатического решения войны.

"Зеленский решил бросить вызов вице-президенту и поставить под сомнение саму возможность дипломатии", — отметил Рубио.

Госсекретарь добавил, что именно это и привело к конфликту.

В то же время он выразил надежду, что эта позиция будет пересмотрена, поскольку переговоры неизбежно потребуют уступок от обеих сторон.

"Мы должны посадить украинцев и россиян за стол переговоров, и только Трамп может сделать это возможным", — подытожил Марко Рубио.

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