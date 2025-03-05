Какую стратегию по отношению к Украине выбрал Трамп: на что остается надеяться

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Кравцев Сергей
Выступая в Конгрессе, президент США Дональд Трамп заявил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорится, что Украина готова "сесть за стол переговоров как можно быстрее, чтобы приблизить устойчивый мир", а также подписать соглашение об ископаемых. В свою очередь The Telegraph пишет о том, что именно премьер Великобритании Кир Стармер якобы убедил Владимира Зеленского сделать первый шаг и примириться с Трампом. Могут ли теперь США изменить свою позицию по отношению к Украине? Как дальше может развиваться ситуация? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник отметил, что, когда мы говорим об изменении позиции Дональда Трампа, мы не совсем осознаем, а какую же все-таки стратегию избрал президент США и может ли она меняться относительно действий украинской дипломатии.
Что касается того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, то Николай Мельник говорит, что, если коллективная Европа не будет помогать Украине хотя бы на том уровне, который был в 2024-м году, то нас ожидает довольно быстрое перемирие за счет Украины, что повлечет за собой турбулентность, как в украинском обществе, в украинском государстве, так и по всей Европе.
Инвестиционный эксперт, блоггер Сергей Фурса отметил, что по факту произошло то, что Владимир Зеленский, наступая на горло своей гордыне, написал письмо о прощении вместе с британцами. Трамп, выступая в Конгрессе под бурные аплодисменты, словно он в Северной Корее, извинения принял, но военную помощь так и не возобновил.
По его мнению, нужно убрать токсичность по взаимоотношениям с США. Никаких публичных ссор. Не оппонировать публично. То, что вчера было сделано формальными извинениями, но и минимизировать любые переговоры с ними. И какие-либо уступки, которые Трамп будет воспринимать как проявление слабости и реагировать соответственно.
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