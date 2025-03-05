Какую стратегию по отношению к Украине выбрал Трамп: на что остается надеяться

Выступая в Конгрессе, президент США Дональд Трамп заявил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорится, что Украина готова "сесть за стол переговоров как можно быстрее, чтобы приблизить устойчивый мир", а также подписать соглашение об ископаемых. В свою очередь The Telegraph пишет о том, что именно премьер Великобритании Кир Стармер якобы убедил Владимира Зеленского сделать первый шаг и примириться с Трампом. Могут ли теперь США изменить свою позицию по отношению к Украине? Как дальше может развиваться ситуация? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп готов идти до конца в своем принуждении Украины к миру

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник отметил, что, когда мы говорим об изменении позиции Дональда Трампа, мы не совсем осознаем, а какую же все-таки стратегию избрал президент США и может ли она меняться относительно действий украинской дипломатии.

"По моему мнению, Дональд Трамп избрал достаточно простую стратегию. Она называется – принуждение Украины к перемирию. И, чтобы не делала украинская дипломатия, что-то изменить в этом плане будет довольно сложно. Поэтому то, что украинская сторона направила письмо, удостоверяющее, что мы готовы к переговорам – это, конечно, очень большой плюс, ведь мы видим, что Трамп готов идти до конца в своем принуждении Украины к миру", – отметил эксперт.

Что касается того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, то Николай Мельник говорит, что, если коллективная Европа не будет помогать Украине хотя бы на том уровне, который был в 2024-м году, то нас ожидает довольно быстрое перемирие за счет Украины, что повлечет за собой турбулентность, как в украинском обществе, в украинском государстве, так и по всей Европе.

"Мы все прекрасно отдаем себе отчет, что Путин не остановится, Россия не остановится. Вопрос только в том, куда они нанесут следующий удар после того, как получают от Украины то, что захотят", – подытожил эксперт.

Никакие соглашения с Трампом нам не нужны

Инвестиционный эксперт, блоггер Сергей Фурса отметил, что по факту произошло то, что Владимир Зеленский, наступая на горло своей гордыне, написал письмо о прощении вместе с британцами. Трамп, выступая в Конгрессе под бурные аплодисменты, словно он в Северной Корее, извинения принял, но военную помощь так и не возобновил.

"А что восстанавливается? Работа над соглашением, которое вроде бы было уже согласовано. Трамп намерен сменить "соглашение о ископаемых" с Украиной на "большее и лучшее", сообщает CBS News со ссылкой на источники. Заходим на новый круг? С мыслью, что если Зеленский согласился извиниться, то теперь согласится и на все остальное? Подозрительно напоминает истории обо всех переговорах Трампа бизнесмена, когда он отжимал продавцов недвижимости, в том числе своего любимого Маралаго. Он сам об этом писал", – отметил блоггер.

По его мнению, нужно убрать токсичность по взаимоотношениям с США. Никаких публичных ссор. Не оппонировать публично. То, что вчера было сделано формальными извинениями, но и минимизировать любые переговоры с ними. И какие-либо уступки, которые Трамп будет воспринимать как проявление слабости и реагировать соответственно.

"Никакие соглашения с Трампом нам не нужны. Просто потому, что сторона Трампа не хочет сделок. Она желает отжимать. А все переговоры нужно делать исключительно в команде из ЕС. Возможно ли это полностью реализовать? Кто знает. Мы нуждаемся в сотрудничестве и Трамп это знает. И будет давить. Но если мы понимаем, что он делает, зачем он это делает, то и противодействовать этой тактике проще", – считает Сергей Фурса.

Читайте на портале "Комментарии" — прощения Зеленского не помогли: почему США не возобновили помощь Украине.



