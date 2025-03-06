Как Украина может перекрыть потерю разведданных от США: начнет ли РФ подтягивать свои силы

В Украине активно осуждают, как ВСУ смогут давать отпор противнику при отсутствии поставок американского вооружения и, что самое главное, если мы не будет получит разведданные от США. Начнет ли РФ подтягивать свои силы к Украине после остановки помощи США? Как Украина может перекрыть потерю разведданных от США? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Разведданные от США. Фото из открытых источников

Украина такие сложные времена уже переживала

Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире канала "Киев24" заявил, что при бесперебойной логистике от США ВСУ удалось бы в корне изменить ситуацию на поле боя в течение ближайших нескольких месяцев.

"За неимением боеприпасов, скорее всего, мы будем видеть более эффективное и масштабное продвижение врага на поле боя. Но мы должны смотреть и на возможности российской армии, которая выхолащивается. На самом деле, ситуация недостаточно хорошая. Если бы нам удалось иметь постоянную и бесперебойную логистику от наших американских партнеров, думаю, в течение ближайших нескольких месяцев нам удалось бы в корне изменить ситуацию на поле боя", — подчеркнул он.

По его словам, в дальнейшем все будет зависеть от того, какими ресурсами будет в обозримой перспективе обладать украинская армия и, соответственно, на что способна будет российская экономика и российское правительство для того, чтобы усилить свое давление на разных участках фронта.

Селезнев подчеркнул, что Украина такие сложные времена уже переживала, в частности в первые месяцы прошлого года, когда из-за странной позиции Республиканской партии Америки мы потеряли возможности те же – вовремя получать крайне необходимые на фронте артиллерийские боеприпасы и кучу другого военного имущества, от которого мы критически зависели. Мы нашли другие варианты и возможности, чтобы частично компенсировать недостаток.

"Что будет на этот раз, думаю, на несколько дней, возможно недель вооружений и военной техники нам хватит. Далее будут наши дипломаты искать альтернативу поставок. Есть определенные проблемы с тем, где взять оружие, но как-то будем выходить из ситуации. В любом случае украинская оборонка работает для обеспечения текущих потребностей", — прокомментировал Селезнев.

Киев может покупать информацию со спутников у других стран

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак в эфире "24 Канала" заявил, что Украина имеет собственные спутники, а также может обращаться за помощью к Европе, чтобы перекрыть часть разведданных, которые ранее Киеву передавал Вашингтон.

"У нас есть возможности, чем перекрываться. Но ту большую спутниковую группировку, которая на вооружении Соединенных штатов, мы перекрыть не можем. Европейцы ее перекрыть также не могут", — сказал Ступак.

Эксперт добавил, что в то же время у Украины могут оставаться и другие опции. Например, Киев может покупать информацию со спутников у других стран.

По словам Ступака, если страны западной Европы будут помогать нам с платой, мы можем получать данные, например, от китайских коммерческих спутников. РФ периодически использует китайские спутники для съемки отдельных объектов на территории Украины. Последний крупный пример, о котором широко известно – это "Вагнер", они активно покупали у китайских компаний снимки Бахмута.

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